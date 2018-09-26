丁守中發祭文悼oBike 批柯文哲不懂市政逢「郝」必反

2018-09-26 11:24

［記者簡惠茹／台北報導］台大水源校區拖吊場成共享單車oBike亂葬崗，國民黨台北市長參選人丁守中不但在臉書粉絲專頁發出祭文，今天一早更前往現場了解，痛批台北市長柯文哲昔日稱ubike會被oBike消滅，顯示柯不懂市政專業、逢「郝」必反，才出現現在這樣的亂象。

無樁共享單車品牌oBike來台後出現許多違停亂象，不但路邊時常可見被棄置的oBike，甚至有媒體踢爆，台灣大學水源校區拖吊場內被拖吊的違停oBike堆積如山，超過1200輛，簡直就是「oBike亂葬崗」，業者也遲遲未領回。

丁守中今天一早在臉書粉絲專業發出一篇祭文，以祭文文體弔念集體亂葬於台灣大學水源校區的oBike，全文以文言文撰寫，諷刺「柯政」真的猛於虎，而且整個台北宛如柯文哲的遊樂場，柯文哲不了解國際上無樁式的自行車早就造成災難，才出現台大oBike亂葬崗的亂象。

丁守中接著又前往台大水源校區實地勘查，他說， oBike是典型始亂終棄的作法，柯文哲卻高度推崇，甚至在去年7月市政會議中誇口，oBike將來一定會消滅ubike，這顯示第一，柯文哲市政不夠專業；第二，柯逢「郝」必反，當初Ubike成功，是有前任台北市長郝龍斌，結合他推動的悠遊卡，才有穩定的品質和井然有序的城市單車系統。

丁守中指出，他去年就曾在臉書說過，共享經濟是把自我的閒置設施、資源或能力，以較低費用跟社會大眾分享，但是oBike完全不是共享經濟，而是不負責任的腳踏車租賃業，各國實驗都已經失敗，任意佔用人行道，除非納入有效管理，有固定的停車點，否則不會成功，他將來當市長，不會容許這樣的腳踏車租賃業在台北繼續下去。