蘇煥智率10議員參選人組連線 砲轟民進黨、暗批賴揆

2018-09-26 11:11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市無黨籍市長參選人蘇煥智今天上午於台南市議會，與其他10位無黨籍市議員參選人發起成立「新大同草根民主連線」，聯合參與年底市長與議員選舉。蘇煥智與成員共同召開記者會，他並暗批行政院長賴清德於台南市長任內漲房屋稅，「然後拍拍屁股就走人，議會也無法監督，執政黨變成橡皮圖章」。

除蘇煥智外，10位議員參選人為曾王雅雲、李宗智、蔡四結、陳昆和、王清崎、高忠義、林緯、王泰富、陳志峰、黃榮裕等人，其中陳昆和、王清崎未出席。

蘇煥智表示，該連線成員為跨黨派，大家對台灣當前困境有共同的感觸才站出來發聲，並提出11個共同政見。他並舉禮運大同篇為例，希望找回對弱勢照顧的初心，同時也要落實草根民主，人民參與的初衷。

市議員曾王雅雲則表示，民主走到現在令人失望，政府變極權，房屋稅未議光憑行政命令就執行。她希望透過此連線，照顧婦幼、弱勢，走向大同社會的理想。

「新大同草根民主連線」11大政見，包括「房屋稅、地價稅凍漲」、「推動搶救少子化政策」、「因應高齡化社會來臨對策」、「推動恢復區地方自治」、「各里活動中心，授權里自主管理」、「解決停車問題」、「解決市區聯外交通問題」、「推動南鐵全線採取雙層高架化」、「保障老農退休生活」、「中央地方分稅制」與「成立大台南銀行」，並且承諾當選後將全力推動以上政策。

蘇煥智競選辦公室也表示，基進黨4位市議員參選人蘇郁雯、王姬方、陳嘉伶和李宗霖他們雖然不是連線成員，和連線則是策略聯盟的關係。