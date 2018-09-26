陪高思博拜票 張善政：縣市首長不應一昧附和中央

2018-09-26 11:12

〔記者萬于甄／台南報導〕前行政院長張善政今陪同國民黨台南市長參選人高思博，在台南善化市場掃街拜票，並到善化慶安宮祈福參拜；張善政指出，地方首長不管是否與中央執政黨同黨，都應為地方爭取最大的利益，而非一昧附和，否則只是變成為中央不到位的政策善後。

張善政表示，近來為國民黨許多縣市長參選人輔選，他發現一個問題，當中央政策不到位時，民進黨執政的縣市首長，都不敢幫地方爭取最大利益，反而幫政策「擦屁股」，舉例來說像是能源政策。

他說，民進黨想在2025年廢核，無疑要引進增加火力、燃煤發電等，如此一來對環境空氣品質影響是負面，但民進黨執政縣市首長都未出面反彈；張善政強調，並非要凸顯藍綠政黨的不同、對立，不過當首長與中央同黨，卻不能為地方爭取利益，是否真的是人民想要的。

張善政提到，台南是台灣最有文化的地方，他認同高思博所提出的「傳統與創新」，因此從善化出發，尤其，善化附近是南科園區，南科未來的發展潛力他最清楚，台積電最先進的半導體代工廠確定落腳南科，在歷史悠久的環境中建立最先進的半導體廠，就是台南目前的特色。

台南發展的特色以觀光及文化背景為主，張善政認為，若台南有藍營的首長執政，可突破觀光人潮減少、經濟不景氣等問題。高思博上午也在善化慶安宮廣場簽署經濟宣言，希望為台南帶來經濟成長，也爭取選民的支持。