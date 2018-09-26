416家業者申請包租代管 花敬群：業者對新措施有興趣

內政部次長花敬群對包租代管業的前景表示樂觀。（記者李欣芳攝）

2018-09-26 11:05

〔記者李欣芳／台北報導〕「冷氣機被房客搬走了!」一位出租房屋10年以上的房東嚴先生說，過去就曾遇過這樣的惡房客，自從加入包租代管後，不必再擔心東西被人搬走。

積極推動包租代管的內政部今天上午表示，「租賃住宅市場發展及管理條例」今年6月27日施行至今已3個月，藉由租賃契約全面規範及專業服務等變革，改善過去租屋問題，讓房東房客都能安心，3個月來已完成登記的業者共有4家，申請許可設立計有416家，完成測驗之人員共有217人。

內政部次長花敬群表示，新法實施3個月以來有416家業者申請許可設立，顯示業者對包租代管有興趣，他對包租代管的前景表示樂觀。他強調，包租代管可讓房客租屋有品質，也可讓房東的房子出租更順暢，避免不必要的爭議。

內政部表示，日前訪談參與包租代管的房東、房客及業者，發現三方對現在新制都讚不絕口，租賃條例上路後，確實強化租賃雙方權利義務關係，減少糾紛發生，大幅改善過去租屋市場中保障不足、糾紛處理不易、缺乏專業管理等現象，逐步落實租賃條例「住宅租賃有保障，房東房客都安心」的政策目標。

房東嚴先生表示，曾遇到房客擅自搬走冷氣機、欠繳房租、退租後房屋髒亂等困擾，有了租賃條例的明確規範，以及租賃住宅服務業者所提供的專業服務後，現在出租房屋很放心。

長年租屋的朱先生也表示，以往常常碰到租屋廣告不實、房東拒絕房客遷入戶籍、或是租賃住宅修繕等問題，在租賃條例施行後都得以解決。此外，透過租賃住宅服務業者的專業服務，遇到修繕問題，只要一通電話就有專人立即處理，使在外租屋更安心。