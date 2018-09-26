被爆進私人招待所？陳致中：與好友敘舊、無奈烏龍爆料

針對週刊報導進北市私人招待所，陳致中上午再次澄清。（記者王榮祥翻攝）

2018-09-26 08:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對週刊報載陳致中曾現身台北市私人招待所，還有2位知名酒店紅牌作陪！高市議員參選人陳致中今澄清，當日是參加凱校開課及迎新活動才北上，因校友金門縣環保局長蔡其雍臨時邀約敘舊、才過去致意，他感慨選舉期間有時候會有烏龍爆料、斷章取義，變成好像有什麼很奇怪的故事，實在覺得很無奈。

陳致中最近遭週刊直擊，現身台北市林森北路某私人招待所，還有2知名酒店紅牌小姐作陪。

鏡週刊報導，本月15日晚間8點多，陳致中與台日產經友好促進會理事長葉建揚，出現在林森北路159巷，準備進入名為C'est si bon Lounge Bar的私人招待所，門口有2名分別穿著黑色長裙和清涼短裙的酒店紅牌小姐等候，還有金門縣環保局長蔡其雍，手中拿著紅色塑膠袋在等陳致中。

報導提及，葉建揚為這間招待所老闆，當晚只接待陳致中這組客人，陳致中在這兩名酒店小姐陪同下，從晚間8時32分一直待到9時46分，在店內待約1小時多，最後陳致中提著蔡其雍給的紅色塑膠袋，搭計程車前往台北車站轉乘往高雄的高鐵。

陳致中上午說明，當日參加凱校開課及迎新活動北上，校友金門縣環保局蔡其雍局長臨時邀約敘舊才過去致意，本來已經要去搭高鐵，礙於大家是舊識，盛情難卻，蔡局長在離島服務，久未見面，互相關心也多聊了幾句，即趕搭末班高鐵回程。

他說，因在中秋前，蔡兄還特地帶了李鵠餅店的糕餅讓他帶回家與家人分享。

陳致中說，選舉期間，有時候烏龍爆料、斷章取義後，變成好像有什麼很奇怪的故事，他實在覺得很無奈。

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