美對台軍售101億 美台商會：樂見美方擺脫包裹軍售

美台商會強調美方已經擺脫過去的「包裹軍售」方式，是個積極的發展面相。圖為美台商會會長韓儒伯。（資料照）

2018-09-26 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部國防安全合作局日前宣布，將售我國3.3億美元（約101億3100萬新台幣）的F-16、IDF經國號、F-5戰機及C-130運輸機五年份「標準航材零附件」。對此，美台商會25日表達歡迎，並強調美方已經擺脫過去的「包裹軍售」方式，是個積極的發展面相。

根據《聯合報》報導，美台商會25日針對美方最新一批對台軍售發布聲明指出，美方擺脫包裹軍售，採取個別通告方式，是個積極的發展，意味著今年底及明年初會有「更多事件」。不過聲明中也指出，台灣雖然有能力要求想要獲得及需要何種防禦系統，但自從2011年以來，美國對台軍售幾乎只集中在維護台灣現有能力，美國似乎不願為台灣評估新的武器，甚至會在評估初期就阻擋、拒絕台灣提出購買新系統的要求。

美台商會呼籲，美國國防部、國務院、國安會、印太司令部、美國在台協會（AIT）等相關部門應評估台灣對於購買新武器的需求，而非評估中國對軍售案的可能反應。美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指出，美方需採取全面性的跨部門審查，進而評估對台軍售，以確保台灣防禦能力。