國民黨猛批陳菊債留高雄 市府新聞局：還的比借的多

2018-09-25 23:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨數度批評總統府秘書長陳菊留下2500億負債給高雄，高雄市新聞局長張家興今天說，這是錯誤說法，陳菊3屆任內舉借1037億，而高雄公共債務2411億中，還包括國民黨主席吳敦義擔任市長時期共464億元債務，以及縣市合併後、承接原縣264億元舉借，一昧把他人任內舉債算在陳菊頭上，根本是混淆視聽。

張家興說，看財務問題當然要舉借、償還的數據一起看，陳菊3屆市長任內舉借1037億、也償還了1208億元，「還的比借的還多」！

他說，但國民黨絕口不提陳菊任內償還遠多於舉借，實在不厚道，何況國民黨中央執政時，時任行政院長的吳敦義曾承諾縣市合併後補助不變、事後卻跳票，讓高雄短缺818億元補助款，如果不是國民黨虧欠高雄，陳菊幾乎不用舉借那1037億元。

張家興指出，縣市合併後是舉借高峰期，陳菊面臨縣市間嚴重的基礎建設落差，當時國民黨議員佔多數的議會仍同意市府舉借，顯見不分黨派都認同市府的高高平政策；市府也堅守財政紀律，淨舉借自2011年起至2018年已連8年下降，更於2017年達成民選市長23年以來首度零舉借。

張家興說，近12年來，國內外半導體大廠在高雄投資近5000億，其中投資3350億、將創造5000個就業機會的華邦電也將在10月3日動土，半導體產業廊帶儼然成形；而蘋果供應鏈重要成員台郡科技，也在和發產業園區投資105億元購地擴廠，將提供2500個就業機會。

2017年營利事業銷售額更較2016年增加3859萬、成長率六都第1，顯見高雄產業持續轉型、經濟發展逐漸有成。