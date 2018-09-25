盼用客觀數據討論治水 政院：賴揆並未批評吳敦義

2018-09-25 22:53

〔記者李欣芳／台北報導〕針對今天有網路媒體報導指國民黨中央批評行政院長賴清德在立法院進行治水報告時怪罪國民黨主席吳敦義，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今晚表示，賴清德今天在立法院接受立法委員賴瑞隆質詢時，並未怪罪任何人，而是強調應該用客觀數據來做討論，避免跳躍式的攻擊或評論，對後續治水精進才有幫助，並非如國民黨所指有批評吳敦義主席之意。

Kolas指出，賴清德在備詢時已明確說明，吳敦義曾在前總統馬英九任內擔任過行政院長，他身為現任院長不方便評論，不過治水是橫跨陳水扁、馬英九及蔡英文總統等多位總統，歷經藍綠不同時代，吳敦義擔任院長時，也曾執行過治水預算，應該很清楚相關的內容。

Kolas強調，過去吳敦義在擔任高雄市長時期，高雄市每遇大雨、颱風淹水的情況，與今天的情況相比，相信不難從客觀數據情況看出來，各界對治水的辛苦努力，是有成果的，所以應理性客觀討論，在野黨無需全盤否定歷年治水成效，甚至扭曲賴清德原意，攻擊現任政府與歷年辛苦參與治水的同仁。

Kolas表示，賴清德認為，不論哪個縣市，包括中台灣及北台灣等，治水均展現效果。每次豪雨，若有民眾淹水，社會一定有不捨之心，但期盼政治人物、名嘴或特定的人士在批評時，能根據客觀數據及事實評論，否則除了對參與治水的工作人員不公平外，也打擊社會對治水的支持，絕非民眾之福。