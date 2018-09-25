居住證有無申領 陸委會、海基會強調都當台商靠山

有關台商申領中國居住證議題，台灣海基會及陸委會都強調會對台商寬容看待，也會當台商的靠山，沒有除籍問題。（記者洪美秀攝）

2018-09-25 23:40

［記者洪美秀／新竹報導］因應台商在中國申請中國居住證的相關修法，陸委會主委陳明通晚間在新竹市舉辦的台商秋節座談聯誼活動時說，會對台灣民眾寬容以待，更沒有立即除籍問題。但對中國北京試圖以居住證遂行政治目的，政府會嚴加防範。

海峽交流基金會晚間在新竹市舉辦「2018大陸台商秋節座談聯誼活動」，對居住證議題，陸委會主委陳明通強調，此事茲事體大，必須嚴肅面對，但也需要社會溝通對話。政治防範是對北京政府，不是對台商。

他說，很多台商反映，為生活便利才會想申請居住證，對此政府當然會寬容看待；他也承諾台商，領有「居住證」不會有立即「除籍」的問題，也請領有「居住證」的台商，能夠讓政府知道，以便在必要時提供相關協助。

他說，相較於「居住證」，台商更需要關心的議題，應該是美中貿易衝突帶來的影響。中國經濟發展近期面臨許多問題，除推動結構調整，也實施反避稅、管控資金外流、強力執行環保限污令等措施，使台商在中國投資經營備感壓力。當然也有不少台商向政府反映，有意轉換投資地點或是回台投資。

而海基會秘書長姚人多也說，許多台商會長向海基會表達，修法對申領居住證者除籍一事茲事體大，希望政府相關政策不要倉促上路、更不要污名化在中國的台商，且不要搞錯對象。

對此姚人多說，海基會的職責是蒐集台商意見，完整轉達給行政部門，經過近一個月的諮詢，許多台商會長希望，對於申請中國居住證的台商會被限縮制公民權的修法，不應在未徵詢台商、台生意見前就拍板定案，而對此，「陸委會也已經聽到了」。

姚人多說，陸委會已請海基會，舉辦多場座談，徵詢標的團體意見，海基會會盡快著 手規劃辦理。他也相信台商是心向台灣、根在台灣、家在台灣，更是台灣人。但也不容否認，中國設居住證有統戰目地和意圖，但政府會從長計議，多方蒐集意見，且台灣是個民主國家，不管台商有無領取居住證，海基會都是台商的靠山，都同樣會照顧。