韓國瑜：別浪費學校時間學母語 遭批「中英文比較高級?」

高雄市市長國民黨候選人韓國瑜，提出政見，其中一項政策指出，「母語請你回家學，不要在學校浪費學校的時間」。引來本土語言團體不滿。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-09-25 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市市長國民黨候選人韓國瑜日前提出政見，其中一項政策指稱，「母語請你回家學，不要在學校浪費學校的時間」。引來本土語言團體不滿，台大研究生協會前會長周芷萱也對此反問，難道學「中文跟英文就比較高級」？

韓國瑜日前主張，高雄市的校園推動中英文雙語教育，而母語則讓爸爸、媽媽、阿公、阿嬤自己在家裡教，韓國瑜斬釘截鐵地說：「不能使用學校的時間跟資源！」他主張，將母語經費改為獎金，父母在家教得好的、通過檢定再發放獎金。

除了今天上午民進黨立委李昆澤批評，從1993年開始，政府就積極保障各族群文化和語言活動，反對韓國瑜的母語政策之外。周芷萱也在臉書分享相關新聞，痛批：「韓國瑜要不要出來解釋一下，什麼叫做在學校學母語是浪費學校的時間啊？」

針對母語學習，周芷萱直指，韓國瑜的雙語政策，完全沒有搞清楚「語言學習」的師資和專業。使用有系統的師資和教育，與在家學習完全是兩回事。她抨擊，「那學校裡也不用學華語啊，每個小孩在台灣長大都會講啊幹。」

周芷萱直呼，2018年了，就算再爛的政治人物也知道要演一下戲去假裝支持族群平等、文化平等，結果中國（國民黨）黨候選人永遠有新的下限。