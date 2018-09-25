籲台商重視美中貿易戰 陳建仁：鼓勵回流投資台灣

陸委會和海基會晚間在新竹市舉辦大陸台商秋節座談聯誼活動，台商出席踴躍。（記者洪美秀攝）

2018-09-25 20:25

［記者洪美秀／新竹報導］副總統陳建仁今晚出席由陸委會與海基會舉辦的「大陸台商秋節座談聯誼活動」餐會，會中陳建仁對「美中貿易戰」升高情形，強調政府已召開經貿會議，評估對國內及台商產業的影響，會協助台商進行轉型，更鼓勵台商能回流回台灣投資台灣，陸委會與海基會一定提供各種協助，讓台灣產業具競爭力。

此外，針對台商關心領中國居住證，會不會被限縮在台灣的公民權？對此，陸委會主委陳明通強調，對於台商領有中國的居住證，目前台灣政府並沒有任何限制動作，但也提醒台商要注意中國核發居住證背後的政治意圖，目前政府會持續觀察，也會對中國對台灣的統戰意圖密切關切，請台商放心，領有中國的居住證，不會在台灣有任何權利的限縮。

陳明通話題一轉，他認為台商更應該關心「美中貿易衝突」議題，這個議題從去年美國提出「美國國家戰略報告」中就能嗅出美中貿易戰，不僅是經貿問題，更是國際與政治上的議題，如今美國已對中國正式啟動貿易戰。

他以美國「世界日報」社論中提到「四個想不到」，想不到美中貿易戰中，中國的朋友這麼少，想不到美國的民主黨、共和黨會對美中貿易戰有共同的想法，他說，就連中國馬雲都說「美中貿易戰」將會再持續廿年。

陳明通也呼籲台商，應嚴肅看待美中貿易戰的發展及後續情況，台灣政府已針對此議題召開會議，並提出各項因應對策，包括政府的前瞻政策和「五加二」產業，都可成為台商回台灣投資的標的，鼓勵台商回台灣投資，經濟部已提出「一條龍」的服務，提供台商回台灣的各項投資服務，相信投資台灣絕對具競爭力。

另副總統陳建仁也提到，面對中國一再的打壓，包括在國際及政治上的打壓，台灣人民更不應被分化，而應團結一致對外，更不要忽略中國的「統戰」意圖，而政府面對兩岸議題，是承諾不變、善意不變，呼籲中國不要再刻意打壓台灣，應建立互惠的兩岸雙贏關係。

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