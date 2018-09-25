新竹縣明年總預算歲入、歲出都「長大」 原因是…

新竹縣竹北光明商圈正在施工的人行道改善工程，是前瞻基礎建設之一；正因縣府大量爭取前瞻，需要大量配合款，使得明年的歲出總預算在經濟發展這項的增加率奪冠。（記者黃美珠攝）

2018-09-25 20:50

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府明年度的歲入、歲出總預算都是255億9201萬5000元，比今年沒有追加前的歲入、歲出總數增加24、5億左右。歲出最多前3名是：教科文、經濟發展以及社會福利支出，分佔總預算的34.61％、17.31％及13.17％。其中經濟發展從今年支出第4高一躍而成「坐二望一」，主因就在前瞻基礎建設需要大量的地方配合款投入。

新竹縣今年原來的歲入、歲出總預算數分別是231億5667萬元與230億167萬元，後來追加6.2億多後，各變為237億7000多萬與236億2000多萬。

縣府說，明年的預算規模雖比今年、去年都「長大」，但跟縣長邱鏡淳初任前、動輒280億的規模相較仍屬保守，大約是邱鏡淳連任後主政的支出規模。

明年總預算增加的原因，除了人事費因公務人員全面加薪3％、縣內新增設學校以及警、消員額擴充而增加，另一個原因，就是為了配合執行前瞻基礎建設，地方須相對支出配合款而拉高。

縣府說，縣府迄今爭取前瞻共132件，總經費88億2000多萬，已獲核定的有119件，總預算約74億3000多萬。雖說採分年、分期編列執行，但光是明年需要的地方配合款就大約要20億元，因為像是在竹北光明商圈施工中的人行道改善工程等，就是核定後已經啟動執行中的。

正因如此，明年在「經濟發展」這個支出科目上，金額比今年增加了78.04％，是歲出增加率最高的，歲出總經費則從今年的第4名上竄為明年的第2名。

今年原是歲出第2多的社會福利，明年雖被經濟發展擠到第3位，但也因新增「零到兩歲兒童育兒津貼及準公共化補助」這個項目，加上長照加碼等，預算增加率也有23.08％，是明年縣府各部門預算增加率第2多的。

而新竹縣往年總是最花錢的教科文，明年度的總支出雖比今年稍微下滑近3個百分點，但依舊獨佔鰲頭，穩坐「最花錢」寶座，原因就是新設的學校所增的人事開銷持續加重負擔中。

有趣的是，老人年金部分邱鏡淳仍依其排富、且減半發放的原則編列，金額僅因長輩人數增加而比今年多了2000萬，總共編列5億4000多萬供下任縣長發放，目前檯面上主要的3名縣長參選人都支持續發，未來新任縣長是否加碼？值得觀察。

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