名嘴爆柯P赴中被獻「花名冊」 陳佩琪臉書火大怒嗆！

陳佩琪在臉書怒嗆名嘴爆料柯文哲到中國有「花名冊」是汙衊，她還貼出自己大學時期的照片。（圖擷取自「陳佩琪Peggy」臉書）

2018-09-25 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴楊憲宏日前在節目中爆料，指台北市長柯文哲曾在2014年接受前副總統呂秀蓮邀請出席餐敘時，自爆曾到中國接受招待，還說吃完飯後有「特殊甜點」，意即有人會拿「花名冊」出來，其名冊內容就是一些美女照片，選好後小姐當晚就到房間去；楊憲宏還稱柯的這番話讓一旁的老婆陳佩琪暴怒。對此，陳佩琪今（25日）晚也在臉書火大回嗆。

陳佩琪表示，事發在2013年10月的某一天，當時某位政黨大老帶著自己貼身助理和同黨有意參選北市長的兩位同志，另邀老公柯文哲與自己共6人聚餐，沒想到5年後有人在電視上誣指智商157的柯文哲，「說他當著這種大咖政治人物聚會的場合，也當著自己已結縭22年老婆的面，自爆說自己去買春？還因此惹得老婆勃然大怒？兩人為此大吵起來？咦！說這種汙衊話語的人，當時竟還不在現場？那到底是經誰轉述的？」

陳佩琪說，這種誣賴別人的手法， 實在不怎麼高明，就像之前發生的財產來源不明一案，她就拿得出財產收入明細，但對這件事，真不知道她除了否認沒這一回事，到底該拿出什麼證據？法律上毀謗人家名譽，到底誰該舉證？被毀謗者該舉證？「舉證之所在，敗訴之所在」，一個6個人餐會上活生生發生的殺人案件，利用隔離偵訊，要找到真相太容易了。

陳佩琪透露，印象中自己上一次和柯文哲吵架，是在2014年9月中，因她想讓公主病上身，但老公不答應， 為此兩人大吵了一架。陳佩琪還附上自己大學時期的照片，表示最近很多候選人在比年輕時誰帥，而今天看到雜誌上自己大學畢業時的學士照，對比前些日子拍的，讓她不禁感慨真是歲月催人老。