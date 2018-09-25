競選文宣面紙夾門挨批「垃圾」 參選人回PO：馬上去回收

競選文宣品今年偏陽春而實用，夾在選民住家門口，選民反應迥異，有人喜歡，也有人罵是垃圾。情境照，與新聞事件無關。（記者陳鳳麗攝）

2018-09-25 19:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有南投縣鄉親在地方臉書社團PO圖文，怒批門口夾著兩名參選人的競選文宣面紙，是強迫人看到的垃圾，有網友認同，有人留言要他不要因政治立場不同就出口傷人。最特別的留言則是文宣被指是垃圾的參選人，她不但留言道歉，也請PO文告知地址，她會馬上去回收！

今年選舉，南投縣選民反應很兩極，有人很冷漠，有的則對政黨色彩十分敏感，檢警調則大力宣示「嚴抓賄選」，上週已有鹿谷鄉某村長參選人涉嫌以4兩包裝的茶葉賄選，被檢察官聲請羈押引發關注，也讓參選人心生警惕。

參選人為了怕觸法，也為了節省競選經費，競選文宣贈品趨向「陽春但實用」原則，傳統的面紙、便條紙和筆仍是大宗，但也有參選人改送菜瓜布、牙線棒、口罩。

參選人送的競選文宣品，不見得所有選民都會喜歡，草屯鎮今天就有人在地方臉書社團PO出門口夾著兩名綠營參選人的競選文宣面紙，怒稱「不能認同把垃圾插在人家門口，強迫選民看到他」。

圖文一PO出，網友就陸續留言回應，有人直說「有感」，認為每天被丟一堆競選文宣品要一一撿起來很困擾，對不需要的人來說，這些東西就是不受歡迎的身外物；有人則建議原PO文在門口寫「我的戶籍不在草屯」，就不會有這種困擾了！

但打臉PO文者的留言更多，有人認為，「選舉只是暫時的，人家拜票也很辛苦」、「不要因政治立場不同就亂帶風向」，還有網友反問，「若郵差把信夾在門口，你也會上網抱怨？」很多網友則回應，「不要都送我！菜瓜布、面紙都很好用！」還有網友說，「在外面急著要大號時很好用耶！」

有網友建議，「上面有電話，你打電話叫競選工作人員來回收！」巧的是，這則留言之後，當事參選人其中之一也留言道歉，並請網友留下地址，她會馬上去回收文宣面紙。有網友看到參選人的留言，馬上按讚說，「了不起，負責！」還有人回說，「我選給你！」。