朱立倫「畢業」總質詢 綠議員酸8年政績「謊騙看得見」

2018-09-25 18:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是新北市長朱立倫任內最後一次市政總質詢首日，民進黨議員質疑，最新市政宣傳短片「新北新故鄉 改變看得見」，指出三環三線、國民運動中心、公共托育中心、社會住宅等政績，市府用最少預算、最快速度做最多事情，內容虛假浮誇，8年政績淪為「謊騙看得見」！

市議員廖筱清說，目前社會住宅雖完成5619戶，其中約2500戶是中央政府興建的世大運選手村，393戶是既有的老人及原民住宅，另有446戶是中央興建的浮州合宜宅轉租，實際上朱立倫完成的不到一半，而各區社會住宅中籤率幾乎都在5％以下，最近啟用的新莊新豐社會住宅甚至只有2％，新北社宅規劃數量佔需求比例僅19.5％，供給量嚴重不足。

朱立倫說，新北市與中央合作推動社會住宅，目前為止完成5600餘戶，數量全台最多，明年將超過7000戶，政府會盡量興建社會住宅，但對於有租屋需求的市民，也要保留部份空間給自由租屋市場，透過租金補貼協助，今年已發放1萬9000戶。

市議員鄭宇恩則說，全市成立666處銀髮俱樂部及社區關懷照顧據點，實際上兩者功能一模一樣，且部份地點重疊，同一地點換名字創新，就能計算2次誇大政績；市府宣稱1區1托老中心，但高齡化行政區收托率卻很低，例如坪林27％、瑞芳41％、石門僅50％，此外，新北敬老卡只能搭乘公車，不像其他縣市擴大計程車或捷運使用。

朱立倫回應，新北市將65歲以上長輩分為健康、亞健康及失智、失能長者等類型，分別設置銀髮俱樂部、日間關懷據點及公共托老中心等，健康長者在社區就近接受照護，並舉辦共餐活動，鼓勵長者走出家門與人互動；社區關懷據點則是提供弱勢長者送餐服務。

針對敬老卡擴大使用，朱立倫回應，老人福利政策除了市府編列預算，市府更積極運用社會資源、黃金資收活動籌措經費，與其他政策相輔相成，例如敬老卡雖然目前僅能搭乘公車，但長者持敬老卡搭乘捷運可享4折優惠，在新北境內租用YouBike前半小時免費等，都由市府補貼經費。