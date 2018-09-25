立委趙天麟爆：韓國瑜蓋賭場不只說過一次

2018-09-25 17:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選舉大打口水戰，針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜陣營，今天表示韓國瑜沒說要設立賭場一事，陳其邁競選辦公室發言人趙天麟踢爆，韓國瑜不只說過一次，而且一次比一次更積極，這些都在網路留下紀錄。

趙天麟呼籲韓國瑜敢作敢當、拿出肩膀，不要自己不敢面對還把團隊拖下水，一點擔當都沒有。

趙天麟指出，早在今年1月17日，韓國瑜接受羅智強專訪時，就提出設賭場的構想，影片逐字稿如下：「高雄機場可不可以最大膽，如果我們今天成立Casino，請問要放在哪一個機場，宗教團體抗議，婦女團體抗議，你不用抗議，因為老百姓沒辦法進去，它在機場裡面，他要經過通關。」

趙天麟表示，韓國瑜從擔任立委時，就主張設賭場，連他老婆擔任雲林縣議員也提出賭場的主張。

趙天麟說，韓國瑜選舉一開始，就主張設賭場，而且還預知會受到宗教團體和婦女團體抗議，因此規劃放在機場裡；對比今年8月16日和張善政的座談會中，韓國瑜更加碼要放在旗津，顯然是「預謀許久」。

趙天麟強調，韓國瑜面臨排山倒海的抗議後，才開始構思一連串歪理，想轉移焦點。但網路影片、逐字稿俱在，完全可接受社會公評。呼籲韓國瑜拿出市長候選人的格局，敢做敢當。