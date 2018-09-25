陳其邁接受辯論 但「希望參選者先多認識高雄」

2018-09-25 18:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨今天拋出高雄市長選舉的辯論議題，陳其邁願意接受辯論，但希望參選人多認識高雄，不要提一些天馬行空、不切實際實際的主張。

媒體今天最新民調，民進黨高雄市長參選人陳其邁僅領先國民黨韓國瑜2％，陳其邁下午受訪時說，任何民調都會參考，怎樣吸引更多人認同，還是會一步一腳印，勤走基層加強拜訪。

對於如何爭取未表態者？陳其邁說，選舉最重要是爭取更多選票，激發支持者提高投票率，他會陸續安排後援會成立，加強步調。

媒體詢問「會請陳菊南下坐鎮嗎？」陳其邁說，花媽施政滿意度非常高，如果有空的話，行程或造勢活動會請花媽回來，讓更多人認同民進黨執政，爭取更多支持。

對於年金改革，是否衝擊選情？陳其邁說，「年金改革減到一些人的退休金，我們也感到過意不去」，但對於國家整體財政與年金永續制度的建立，改革過程有一些紛紛擾擾，「請他們諒解」。

他強調，這次選舉牽涉到國家制度改革、建設進步，尤其是高雄有很多重大建設，像前瞻建設的軌道建設，國民黨在立法院都是杯葛，一味阻擋，但「選舉到了，突然贊成，讓人覺得時空錯亂」，他認為，選舉還是要貼近民意，了解地方需求。

針對國民黨拋出辯論的議題，他是否接受？陳其邁說，「當然歡迎」，但是希望參選人多多到地方走走，多認識高雄，提出貼近地方民意的主張，「不要提一些天馬行空、不切實際實際的主張」，我想高雄市民不太喜歡這種選舉語言，大家都很厭煩。

陳其邁說：「選民都很聰明，不會被嘩眾取寵、天馬行空的的政見左右」。

陳其邁強調，他對高雄有信心，「這場選舉是相信高雄與否定高雄的選舉，也是一個虛實真假的選舉」，他在高雄打拚20年，常常都是國會公督盟評鑑第一名的立委，過去有中央與地方執政的經驗，「相信高雄市民非常清楚，能真正帶領高雄市的市長候選人是誰」。