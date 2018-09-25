週刊爆料「亂花救命錢」 林姿妙：依法行政

國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙（見圖）被週刊爆料疑似亂花救命錢，今午出面否認。（記者江志雄翻攝）

2018-09-25 17:15

［記者江志雄／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙今天被週刊報導指控，疑似濫用鎮庫救命錢第二預備金556萬元，補助社團、宮廟、學校活動，其中超過兩成款項用在其他鄉鎮市；林姿妙回應，一切依法行政。

最新一期「鏡週刊」以「亂花救命錢」為題，報導林姿妙挨轟公帑綁樁，直指羅東鎮公所去年1月到今年5月，這一年半來濫用二備金556萬元，補助對象包括羅東鎮以外的頭城鎮中元搶孤、壯圍鄉哈密瓜節、礁溪鄉協天廟慶典。

報導又指出，林姿妙羅東鎮長任內提供全鎮國中小學生免費營養午餐，但本月開學後，鎮公所通知各校，本學期營養午餐，鎮公所補助到12月，明年1月午餐，待下個月鎮代會審議，再行通知是否補助，預算若未通過，再由學校跟學生收取費用。

週刊點名林姿妙今年5月出席一項論壇，標榜10幾年來不曾出國，事實上，曾在2016年11月率團到日本出席九州宮崎縣西都市交流活動。

羅東鎮公所先由專員游美蘭出面回應，之後，林姿妙透過錄影方式說明，她指救命錢指的是災害準備金，第二預備金不等於災害準備金，羅東鎮公所第二預備金編列動用，依預算法規定辦理，通過審計室查核，並無違法情事。

至於羅東鎮公所補助鎮內學童營養午餐之事，羅東鎮公所表示，明年預算已由社會課編列，若經鎮代會審議通過即可補助，此外，林姿妙擔任鎮長近9年期間，僅在2016年11月出訪日本參加西都市簽訂友好親善宣言，全程含飛行時間不到27小時，除此之外，沒有其他出國行程。

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