盧秀燕要設立樹德國小、打通東興路 中市府：工程早在辦理中

2018-09-25 22:06

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕提出政見，當選市長後將設立「文小66」（南區樹德國小），也要打通南區東興路。台中市政府則表示，工程均辦理中，盼盧委員更掌握市政進度。

盧秀燕表示，她過去已為南區成功爭取設立國立公共資訊圖書館，也完成鐵路高架化；未來當選市長後，將設立「文小66」的樹德國小，成為一所有小學及幼兒園的完整小學，滿足就學需求。

盧秀燕也說，鐵路高架化後，東興路遲遲未打通，未來她也會打通東興路，連通到南屯區，讓南北銜接，南區居民出入交通更便利。

對此，教育長彭富源表示，市長林佳龍今年8月親自到當地，徵求「文小66」的校名，並依據建議命名為「樹德國小」，也已動支預備金辦理規劃設計，2020年起編列工程費1億8000萬元。此外，市府也以經費4580萬元設置非營利幼兒園，目前已決標，預計明年5月開工、2020年3月底完工，可開辦5班（含1班幼幼班），招收幼生136名。

至於打通東興路，建設局長黃玉霖也說，該工程正由市府跨局處辦理中；位於第13期市地重劃區範圍內的東興路段，土庫溪以北部分已經完工，土庫溪以南目前正進行最後的人行道及路面工程，預計今年11月中旬完工，驗收合格後即可開放通行。東興路自建國北路通過鐵路銜接至南區部份，因屬13期重劃區聯外道路，由建設局與都發局、地政局共同推動都市計畫檢討，將納入重劃區聯外道路計畫辦理。