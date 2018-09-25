徐耀昌陣營批「辯變騙」 徐定禎陣營嗆：去神前發誓駁傳言

2018-09-25 17:36

〔記者張勳騰／苗栗報導〕尋求連任國民黨苗栗縣長參選人徐耀昌競選總部今天召開記者會，以「戳破老實人的騙術」為題，指控對手無黨籍縣長參選人徐定禎參選以來，只會「辯、變、騙」。總部發言人徐廷琮說，對於徐耀昌家人被指收受人事紅包傳聞？他要求徐定禎拿出證據正式提告，若徐耀昌被起訴，也會要求徐耀昌立即退出這場選戰。

徐定禎競選總部發言人李京勳反批，徐耀昌若想破除謠言，不妨也和家人一同苗栗市玉清宮關聖帝君前立誓，他和家人在任內從未收受人事紅包，若是謠言，自會不攻自破。

徐耀昌總部也呼籲選民唾棄這種抹黑選舉文化，即日起成立捉鬼大隊，接受民眾檢舉，只要發現對手抹黑文宣，向檢調單位提起告訴，經苗栗地檢署偵查起訴，立即發送檢舉獎金10萬元，而選民希望看到的是具體的牛肉政策，而不是造謠抹黑。

徐廷琮抨擊徐定禎傳聞是基督教徒，表面上是到關聖帝君前發誓，實際上卻在龍鳳宮媽祖廟前上香，是否擔心遭到報應？這不但是欺騙上帝、神明、更是欺騙苗栗縣民。

徐定禎陣營指出，徐定禎對不同信仰皆抱持崇敬態度，單純向神明立誓，讓苗栗鄉親明白，徐定禎用人唯才、若當選絕不收受人事紅包的信念，何來欺騙上帝、神明與縣民之說？並強調，徐定禎並未受洗，只是尊重妻子楊士儀信仰，所以，假日會陪伴妻子到教會參加活動，僅此而已。

針對徐定禎提出使用砂石回饋金支應免費營養午餐，徐總部發言人林佛樹抨擊對手更是異想天開，因為苗縣府沒並有砂石回饋金，所謂河川疏濬回饋金，係指苗縣府對周邊鄉鎮，依一定比例回饋給鄉鎮公所作為相關設施維護（如道路修復及環境衛生影響改善所需費用），為專款專用，苗縣府只有疏濬後砂石販售款收入，不是每年都有龐大的進帳，以今年度為例，苗縣府淨收入約2億元，根本無法支應每年4.8億元的免費營養午餐經費。

至於砂石回饋金支應免費營養午餐部分，徐定禎陣營發言人李京勳也出面致歉，表示確實誤用科目名稱，日後會更加審慎，但編列河川疏濬回饋金作為免費營養午餐指定財源的理念不變。

李京勳強調，徐定禎競選文宣及新聞稿，每份都有署名徐定禎後援會及連絡人，每個針對徐耀昌提出質疑的事證，都有經過查證，也確有其事，何來抹黑？