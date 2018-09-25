新竹縣長參選人黑特粉專3缺1 葉芳棟臉書這樣「自黑」…

無黨籍新竹縣長參選人葉芳棟在他的臉書粉絲專頁上PO出把自己臉塗黑的照片，「自黑」一下自娛娛人。（擷取自葉芳棟臉書）

2018-09-25 16:45

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕本報日前獨家報導，新竹縣下屆縣長選舉4名參選人中，僅無黨籍葉芳棟沒有相對應的「黑特（hate）粉專」，其他3人都有；葉芳棟獲悉後，在臉書粉絲團PO出一張把自己臉塗黑的照片，自娛娛人引發話題。

已在網路上出現的黑特粉專分別是黑民國黨參選人徐欣瑩的「噓！欣瑩！ 」、黑國民黨參選人楊文科的「新竹養文科，人民慘呵呵 」、黑民進黨參選人鄭朝方的「挖朝，靠爸臭了嗎 」。

「黑我，黑我，黑我。」葉芳棟為此在他的臉書「新竹縣長候選人葉芳棟粉絲團 」專頁上，PO出一張把自己臉用美工方式塗黑的照片，然後在貼文中說：「沒有人黑我，就我自己黑一下，夠黑嗎？選舉也可以快樂一點。」

3個針對不同新竹縣長參選人的黑特粉專出現，相關陣營幕僚評估認為，選民厭惡負面選舉，這些粉絲專頁的影響不大，但他們也說，有注意到這些黑特粉專的出現，已指派專人監控貼文內容，但對於是否有指派網軍或動員支持者在相關貼文下方留言表達支持或反駁，他們不願證實。

但不少網友們認為，這3個黑特粉專的用詞辛辣、圖片風格活潑，雖然對指涉的參選人極盡冷嘲熱諷，但選舉就是要有這樣的氣氛，而且這些貼文內容也都是新竹縣街頭巷尾的熱議話題，只是換到網路上討論而已，這些粉專比參選人自己臉書上自說自話的貼文好看多了！