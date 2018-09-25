衝衝衝！向蘇貞昌請益 鄭朝方要點亮頭前溪河岸

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方向新北市長參選人蘇貞昌，請益過去整治改造淡水河的成功經驗，要把水泥堤防植草綠化，點亮「國際級」頭前溪河岸！ （鄭朝方提供）

2018-09-25 17:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹要向大台北看齊！民國黨徐欣瑩爭取台北市長柯文哲的支持，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方則向新北市長參選人蘇貞昌，請益過去整治淡水河、建設漁人碼頭、八里左岸自行車道的成功經驗，要把水泥堤防植草綠化，點亮「國際級」頭前溪河岸！

鄭朝方表示，過去蘇貞昌擔任台北縣長時，把淡水河岸改造成國際觀光景點，新竹市長林智堅在頭前溪打造微笑水岸，但緊鄰新竹縣的頭前溪右岸卻荒煙漫草，因此他提出24小時城市運動光廊計畫，要利用頭前溪高灘地，透過生態工法，將三面光的水泥堤防，植草綠化，改建成超級綠色堤防，並使用綠能微型發電設施，讓16公里長的頭前溪水岸，24小時都能成為縣民的休閒運動場所。

「讓地方特色被看見，大家才會有新發現！」蘇貞昌也勉勵鄭朝方，將地方特色推向國際，自然會吸引人潮帶動產業；他舉貢寮海洋音樂祭為例，音樂舞台讓年輕朋友揮灑熱情汗水，用音樂結合貢寮沙灘、海洋，不只提升年輕人的土地認同，也帶動貢寮的觀光產業。

「越在地，越國際。」鄭朝方進一步說明，新竹縣絕對有條件，創造休閒綠地，串連新竹縣各鄉鎮特色，成為國際級的河濱綠地。他舉宜蘭冬山河親水公園、台中綠川水岸廊道等親水建設為例，未來若能結合國際型大活動，例如龍舟、輕艇賽事、音樂藝術節等，將可以讓頭前溪24小時城市運動光廊，成為國際級的觀光景點之一。

蘇貞昌也稱讚鄭朝方拿過金鐘獎、入圍金曲獎，對流行文化的思維，能與年輕人接軌，他也期待在鄭朝方的治理下，新竹縣能發光發熱。