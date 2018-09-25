靈活大個子？使出畢生街舞招 連勝文：大叔搏命solo！

連勝文過去曾爆料追求妻蔡依珊時使出渾身解數，把自己所有會的舞步都用上了。（圖擷取自連勝文臉書影片）

2018-09-25 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員連勝文過去曾說過自己很會跳舞，高中時還被同學稱「舞棍」，連追求妻子蔡依珊時也在她面前尬上一段。今（25）日連勝文在臉書上傳自己「搏命solo」的跳舞畫面，盼大眾能多關注街舞運動。

連勝文上傳一段自己尬舞的影片，表示作為中華民國霹靂舞協會理事長，雖已是「大叔」，但還是「搏命solo」一段，希望能夠藉此吸引更多各界朋友，關注並支持廣受年輕人喜愛的街舞運動。

連勝文補充，今年是街舞第一次列入青年奧運項目，也是中華民國歷史上第一次有選手參賽。全世界至少有幾百萬名年輕人在跳街舞，但僅有12個人取得參賽資格，亞洲也只有台灣，大陸及日本各1名。而台灣選手Kenny G及教練小龍即將遠征阿根廷，盼大眾為他們加油。

連勝文過去曾表示，追求妻子蔡依珊時為了引起她的注意，使出渾身解數，把自己所有的招都用上了，結果蔡依珊只表示：「這人個子很大，但還蠻靈活的」。連勝文說不敢吹牛自己跳得好不好，但至少太太認同他很靈活。

今（25）日連勝文在臉書上傳自己「搏命solo」的跳舞畫面，盼大眾能多關注街舞運動。（圖擷取自連勝文臉書影片）