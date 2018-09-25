「學姐」在中壢？ 這支正妹助選團超吸睛

謝美英競選團隊的正妺助選團成員，圖由左至右為吳珮漩、顧雅媛、張詠昕、張芷源。（記者李容萍攝）

2018-09-25 16:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市各里在中秋連假同步辦理中秋聯歡活動，各選區市議員參選人穿梭活動現場發放文宣，眼尖民眾發現，中壢選區市議員參選人謝美英競選團隊幾乎清一色正妹，還有神似「學姐」的美女親切發文宣，讓大家眼睛為之一亮！金華里里長岩介在臉書PO出與「學姐」合照，引起話題。

這支正妹助選團2人今年大學剛畢業，貌似學姐的張昹昕從學生時代就有「小林志玲」、「郭雪芙」稱號，銘傳大學公共事務系畢業的她，在選舉的跑場文化學以致用。在中壢各里跑透透，常有民眾主動要求加LINE，她觀察到很多同儕不喜歡台灣的政治氛圍，但透過助選她學到主動與人互動。

也是社會新鮮人的張芷源，畢業於成大工業設計，是謝美英的鄰居，這也是她的第一份工作，雖然與所學無關，但是她覺得助選很有挑戰性，很好玩，可以看盡社會百態。

顧雅媛是開南大學休閒事業管理學系畢業，是謝美英亞洲電台前同事，兩人合作主持多場活動建立起革命情感，謝美英投入市議員選舉，她義不容辭加入團隊，負責安排每天上班人力、場次調度。

吳珮漩是朋友介紹到謝美英團隊，兩人最常被問到：「妳們是姊妹嗎？」沒有選舉經驗的她，能在各場合感受到民眾的熱情，與她以往的工作經驗截然不同。

雖然團隊美女如雲，辦公室的台柱、23歲的古祐名是謝美英任教萬能科大的學生，退伍後，知道老師要參選，義不容辭到團隊幫忙，他在美女圍繞的環境工作，羨煞許多人！