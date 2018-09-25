美軍現役新型紅外線熱影儀 高雄海事展27日見

FLIR長距離全天候軍規監視熱影像系統（HRC-MS），此型系統，歐美日等先進國家多用在於海岸線監控，邊境偵察，或高張力營區之安全警戒。（資料照）

2018-09-25 15:24

〔記者羅添斌／台北報導〕第二屆高雄海事展27日登場，多項美軍現役新型裝備也將由廠商對外展出，其中，美軍現役的多款FLIR紅外線熱影像儀也將與國人見面。

FLIR Systems在美軍的三軍部隊中廣泛運用。在空用系統中，如A-29、HC-130。海用系統，如海豹突擊艇、濱海戰鬥艦，與福特號航母艦。陸用系統有輕型戰術車（LTV）、國土務衛部，及各類的手持式系統。當然也有些FLIR系統是整合至載台的偵蒐/打擊系統。它們都具有美軍系統編號，如AN/AAQ-22（A~E全系列），及AN/AAQ-36；無人機MQ-8、超級種馬MH-53、鋪路鷹MH-60都是採用這些系統。

參展廠商指出，美國FLIR Systems是全球最大紅外線熱像儀製造商並且是那斯達克上市公司，全球行銷超過75國，國內則是由科力航太公司引進FLIR所生產的監偵系統、海事熱像系統、手持熱像系統等裝備，協助強化國軍情監偵能量。

廠商表示，目前國內1000噸級以上的8艘海巡艦、空軍救護隊6架全天侯救護直昇機，皆已裝配同等與美軍現役中的多模式熱像儀系統。

科力航太公司說，今年的會場展示，是以情監偵（ISR）紅外線熱像儀為主軸；展出的主要系統為海用系統SeaFLIR 280、陸用戰術系統TacFLIR 230，及邊界警戒系統HRC-MS。