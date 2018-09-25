黃國昌質疑32座滯洪池僅完成7座 賴清德：嚴厲檢討

行政院長賴清德25日出席立法院院會，就823中南部水災之治水機制進行專案報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-25 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕立法院會今（25）日邀請行政院長賴清德專案報告「0823中南部水災之治水機制」並備詢，時代力量立委黃國昌指出，經濟部水利署計畫興建32座滯洪池，但至今只完成7座，進度嚴重落後。賴清德表示，值得嚴厲檢討，會請經濟部、內政部儘速解決，讓工程迅速上路。

綜合媒體報導，黃國昌指出，在2014年到2019年「流域綜合治理計畫」中，經濟部水利署計畫興建32座滯洪池，但至今只完成7座，進度才25.8%，嚴重落後。此計畫雖橫跨前政府至賴清德擔任閣揆的時間，但預算已經撥下來，這次災情最嚴重的嘉義縣，計畫13座只完成1座；雲林縣計畫蓋6座卻連1座也看不到，而彰化縣計畫蓋4座也只完成1座。

黃國昌質問，當國民黨大噴政治口水，認為滯洪池效果不佳時，他肯定高雄興建滯洪池的功效，但是滯洪池的執行率非常低是事實。對此，行政院要不要究責？

賴清德回應，對於滯洪池興建進度只有百分之20幾，行政院的確值得嚴厲檢討，他會請經濟部長沈榮津、內政部長徐國勇檢討，了解這20幾座滯洪池延宕的原因，會儘速解決問題，讓工程迅速上路。