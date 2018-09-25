柯、丁勝算難分解 丁守中：人民心中自有一把尺

2018-09-25 15:04

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天要去錄製各區後援會成立廣播車宣傳音檔，並公布各區後援會成立時間。丁守中受訪表示，12區的黨部後援會馬上就要成立都屬於造勢活動，也將會有宣傳車在基層廣播，因此希望他可以親自錄音。

當被問到宣傳車及10月中旬的國旗派對都是偏向傳統選舉手法，吸引藍軍回歸。丁守中舉例，美國選舉時國旗是最大的公約數，而在台灣，中華民國國旗跟中華民國也是人民最大的公約數，但也看到很多人不提到國旗跟中華民國，因此才要突顯。

而有媒體分析，丁守中與柯文哲雙方都沒有拉開獲勝距離，反倒陷入膠著，推測原因是在於「國民黨資源缺乏」及「傳統選舉板塊鬆動」，丁守中說，柯文哲夾著現任優勢鋪天蓋地宣傳，但他相信人民心中自有一把尺。

他也說，確實北市藍綠板塊在部分媒體運作，中間選民也厭惡藍綠鬥爭，但他強調自己過去就是關注公共政策跟民生法案，今後也會跳脫意識形態對立跟矛盾，幫年輕人找到出路，老人找到安養。

而對於市長柯文哲是否一邊喊「兩岸一家親」，一邊跟時代力量合作是兩邊通吃，丁守中說，時力是最獨的團體，柯文哲明顯就是兩套手法，一邊要深綠的票，也要騙藍軍選民。

而柯文哲新推出LINE帳號的功能，但有粉絲發現當在對話框輸入「丁守中」時，會出現酸言酸語，如「我比他聰明」、「他跟娃娃機有甚麼仇」等嘲諷言論。丁說，如果柯真的比自己聰明，「那市政為什麼執行這麼爛呢？」

行政院長賴清德早上表示，日本激進分子踹慰安婦銅像屬於個人行為，丁守中受訪說，八田與一被破壞時，賴馬上去函日本政府表達歉意，但日本極右團體來踢慰安婦銅像就態度寬容，好像是兩套標準，認為應該要有表達強烈抗議。