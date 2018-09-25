九合一選戰 藍營將展開「交卡」任務

2018-09-25 15:33

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選舉剩下大約60天，向來擅長組織作戰的國民黨，先前為了基層固本，在全台各地以里為單位舉辦了2000多場「炒米粉會」、「茶湯會」，目前除了雲林縣外，已經大致完成，接下來將改以擴大家戶拜訪的「交卡」任務為主，繼續強化基層組織力道。

黨內人士表示，所謂「交卡」就是指在家戶拜訪時發送選舉文宣資料，在先前2、3個月的固本小型活動後，每一個里可能已經集結數十個或上百名志同道合的黨員與黨友，這些人的向心力都很足夠，接下來開會進行編組後，就會展開擴大家戶拜訪工作，協同各級公職候選人競選總部與地方黨部，擴大爭取支持面，並連帶宣傳國民黨今年所提的「反深澳電廠」、「反核食」、「反空污」等三項公投提案，這項計畫預定持續到10月底。

黨內人士指出，11月將改以各縣市的密集造勢活動，目前已經規劃11月中旬將在台中市舉辦中部地區的大型造勢活動，由義務副秘書長鄭麗文負責規劃，以展現決戰中台灣的企圖心。

國民黨主席吳敦義就任後，在全國重新建置編成4萬個地方小組，並重新定位為現代化的小組，平時任務為關懷黨員，透過LINE群組聯絡，扮演急難救助、選民服務的平台，小組長再透過與所屬選區的黨籍公職人員的LINE群組反應，轄內黨員過世或搬遷，透過與黨部聯繫的LINE群組與專責黨工回報動態，到了現階段的選舉期間，小組長則會幫忙宣傳、動員以及投票當天幫忙催票，發揮「call人的力量」，並依據黨中央的報票單回報開票結果。