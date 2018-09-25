呼籲公投要綁大選 藍委要各地別放話

2018-09-25 14:34

〔記者林良昇／台北報導〕公投合併九合一大選即將在年底登場，公投案量可望創新高，部分地方縣市也因經費、人力欠缺提議「脫鉤」，立院國民黨團書記長曾銘宗表示，公投法規定清楚，中選會應依法行政，讓公投案順利與大選一併舉行，各級選務機關不應該再任意放話。

立院國民黨團今早召開記者會，再度重申公投綁大選的立場，曾銘宗表示，公投法第13、23條規定很清楚，從連署書的查核到公投舉辦的日期，中選會都必須依法行政；在規定期限內查核通過的公投案，都必須在11月24日九合一大選併同選舉進行。

國民黨團副書記長柯志恩指出，目前全國選務人員缺額還有5萬多名，中選會既然要操辦這麼大型的公投綁大選案，就應該儘速讓經費和人力都到位，不要讓地方政府背黑鍋。

國民黨立委王育敏表示，「以核養綠」公投領銜人黃士修還在中選會門口抗議中，中選會根本不敢回應，呼籲中選會回到超然客觀的立場執行公投案，不要再亂放話，依法論法，請中選會主委陳英鈐扮演好中選會行政中立的角色，不要成為「東廠」，引發不必要爭議。

中選會回應表示，依法行政，並超出黨派，向來就是中選會的處事標準，而中選會為依據法律，獨立行使職權的合議制機關，會傾聽各界的聲音，並依據法律行使職權。對於所有案件，也都是採取法定的、一致的作業標準及流程，就是依法行政。