外交警訊？宏都拉斯總統：歡迎中國在中美洲增加影響力

宏國總統耶南德茲認為，隨著美國減少援助，中國可以增加在中美洲的影響力。（路透）

2018-09-25 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕我國中美洲友邦宏都拉斯總統耶南德茲（Juan Orlando Hernandez）接受《路透》訪問時，對於美國減少對中美洲的援助，讓當地非法移民問題更為嚴重，頗有怨言，他直言歡迎中國趁這機會，增加在中美洲的影響力。

據《路透》報導，宏國總統耶南德茲接受採訪時指出，美國之前曾承諾對宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多加大投資，但自川普上任以來，援助日益減少，令他感到相當遺憾；耶南德茲說，儘管美國對於打擊中美洲黑幫表達出強烈的意願，但卻不願給當地經濟支援。

據美國官方數據顯示，自2016開始，美國對這三個中美洲國家的援助，縮減逾三分之一，總額跌破2億美元，降至1.95億美元。

歐巴馬政府曾於2014年制定從根源解決移民問題的「北三角繁榮聯盟」（the Alliance for Prosperity in the Northern Triangle）計畫，旨在通過發展經濟項目來抑制中美洲移民，同時資助執法部門來打擊當地黑幫，但此計畫從未付諸行動；耶南德茲稱，這顯然對當地產生不良影響。

在美國縮減對中美洲的援助下，中國開始趁虛而入，巴拿馬、薩爾瓦多相繼與台灣斷交，轉向中國建交，令台美震驚；耶南德茲稱，中國在中美洲利益增長的影響力，令當地「左右為難」（quandary），但也給他們有一個選擇的機會。

耶南德茲直言，在有「明確規則」（clear rules）的前提下，其他國家很快就會跟隨薩爾瓦多和巴拿馬的腳步，他認為中美洲已經開始發生變化，「當美國人開始意識到這一點時，恐為時已晚」。

由於宏都拉斯為台灣友邦，《路透》追問是否也會轉向中國時，耶南德茲表示：「我們仍與台灣保持關係，每個國家都有其外交自主權」，他強調：「我們與台灣建立商業關係，作為進入亞洲市場的窗口。」