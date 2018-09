外交警訊？宏都拉斯總統：歡迎中國在中美洲增加影響力

宏國總統耶南德茲認為,隨著美國減少援助,中國可以增加在中美洲的影響力。(路透)

2018-09-25 13:38

〔即時新聞/綜合報導〕我國中美洲友邦宏都拉斯總統耶南德茲(Juan Orlando Hernandez)接受《路透》訪問時,對於美國減少對中美洲的援助,讓當地非法移民問題更為嚴重,頗有怨言,他直言歡迎中國趁這機會,增加在中美洲的影響力。

據《路透》報導,宏國總統耶南德茲接受採訪時指出,美國之前曾承諾對宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多加大投資,但自川普上任以來,援助日益減少,令他感到相當遺憾;耶南德茲說,儘管美國對於打擊中美洲黑幫表達出強烈的意願,但卻不願給當地經濟支援。

據美國官方數據顯示,自2016開始,美國對這三個中美洲國家的援助,縮減逾三分之一,總額跌破2億美元,降至1.95億美元。

歐巴馬政府曾於2014年制定從根源解決移民問題的「北三角繁榮聯盟」(the Alliance for Prosperity in the Northern Triangle)計畫,旨在通過發展經濟項目來抑制中美洲移民,同時資助執法部門來打擊當地黑幫,但此計畫從未付諸行動;耶南德茲稱,這顯然對當地產生不良影響。

在美國縮減對中美洲的援助下,中國開始趁虛而入,巴拿馬、薩爾瓦多相繼與台灣斷交,轉向中國建交,令台美震驚;耶南德茲稱,中國在中美洲利益增長的影響力,令當地「左右為難」(quandary),但也給他們有一個選擇的機會。

耶南德茲直言,在有「明確規則」(clear rules)的前提下,其他國家很快就會跟隨薩爾瓦多和巴拿馬的腳步,他認為中美洲已經開始發生變化,「當美國人開始意識到這一點時,恐為時已晚」。

由於宏都拉斯為台灣友邦,《路透》追問是否也會轉向中國時,耶南德茲表示:「我們仍與台灣保持關係,每個國家都有其外交自主權」,他強調:「我們與台灣建立商業關係,作為進入亞洲市場的窗口。」