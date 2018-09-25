談蘇貞昌拍肚事件 張善政：如果那樣容易受驚嚇蘇就不要選

2018-09-25 12:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌「拍肩肚」事件，引發外界熱議，蘇貞昌今天早上解釋說，是被一個陌生人突然衝過來嚇到，不高興。行政院前院長張善政對此不以為然的說，里長有不滿意的地方提意見是理所當然，那麼容易就被嚇到，那蘇貞昌就不要出來選了；張善政說，他認為最直覺的反應是心裡最真誠的反應，蘇的反應就是不尊重里長，也不想去談深澳電廠問題。

行政院前院長張善政今天早上到基隆，和國民黨基隆市長參選人謝立功談市政，並接下謝立功競選總部市政總顧問聘書；張善政表示，他已受夠民進黨執政，他要為優質的參選人輔選，今年年底要讓民進黨警愓。

張指出，他是無黨籍，誰當政只要把事情做好就好，所以他任內簽准基隆港軍港遷移案，但現在很多民進黨執政縣市，中央政策不到位，地方首長都不敢吭聲，首長應為地方爭取最大利益，例如空污，深澳電廠對北北基是很嚴重問題，卻沒看到基隆市長林右昌講話。

對於蘇貞昌的拍肩肚事件，張善政說，當時里長手上的資料，蘇是搶過來的，好像等下沒人看的地方就要扔掉，一連串動作看起來就是要把這個人打發掉算了，缺乏誠意。

張說，深澳電廠已成為所有民進黨所有侯選人的罩門，最近有個數據，新北民眾有超過六成不支持深澳電廠，他問了一些朋友，朋友們說蘇院長就是那個調調（意指拍肩肚動作），但他覺得蘇沒有真正在關心里長在意的問題，「如果我是那位里長，我也會很不舒服」。

謝立功說，不要硬拗了，就大方承認錯了，一時很衝動，在趕行程，大家可以接受。