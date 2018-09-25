柯文哲LINE@出新招 姚文智：不辯論光躲在LINE放話

對於柯文哲LINE@出新招，部分回話酸度十足，姚文智說，不辯論光躲在LINE放話，不知道在選什麼？（記者周彥妤攝）

2018-09-25 12:00

〔記者周彥妤／台北報導〕爭取連任的台北市長柯文哲，近日LINE@個人專屬帳號推出新版，民眾可選擇「阿北」、「市長」及「教授」三種不同角色當聊天對象，部分回文稍加調侃對手，酸度十足。對此，民進黨台北市長參選人姚文智說，躲在LINE後面放這些話，這種作法很無聊，並要柯回歸市政參加辯論，「否則我們都不知道你在選什麼？」

記者測試發現，在柯文哲官方LINE帳號切換至「阿北」角色，輸入「蔡英文」，系統回覆「臺灣價值，你充值了嗎？」；輸入「姚文智」，系統回覆「現在是誰在幫誰選？」、「不便批評我們的對手」。

姚文智今天召開「發展士林北投生活圈」記者會，會後聯訪媒體談到柯文哲LINE@部分回話頗酸一事，在旁陪同的姚文智競選團隊首席發言人吳思瑤立即開口說，不需要理會，尊重個別候選人，希望回到今天政策主題；不料姚文智旋即回應，「忍不住要說」，這就是很無聊的作法。

姚文智說，市民最期待的是市政交鋒，不知道柯為什麼捨棄辯論不參加，而是躲在line後面放話，一點意義也沒有，應該趕快辯論， 請柯解釋文大案宿舍安置延宕問題，或是台北市發展發向等問題。

姚文智說，國民黨參選人丁守中答應辯論，獨缺柯文哲，「否則我們也不知道你在選什麼」，好像市政都不能談，到南部趴趴走，又指點江山，大家應該集中精神，柯姚丁三人一起參與市政辯論，讓市民了解北市未來發展，才是正途。