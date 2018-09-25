傅崐萁住花蓮監獄2坪房間 刑期至明年5/24

前花蓮縣長傅崐萁今早10時入監，大批支持者到場聲援，立委妻徐榛蔚一路陪伴，還幾度哭倒在傅崐萁懷裡，在報到前一刻2人相擁約5分鐘，深情款款互祝平安。（記者王峻祺攝）

2018-09-25 11:29

［記者王峻祺／花蓮報導］前花蓮縣長傅崐萁今早10時入監，大批支持者到場聲援，立委妻徐榛蔚一路陪伴，還幾度哭倒在傅崐萁懷裡，在報到前一刻2人相擁約5分鐘，深情款款互祝平安；不久，檢方訊問完畢後，低調以警備車送他入花蓮監獄發監執行，刑期將至明年5月24日。

花蓮地檢署表示，花檢受台中地檢署囑託執行傅崐萁發監執行案件，傅崐萁於今日上午10時25分報到，態度良好相當配合，經檢察官進行簡單人別訊問及權利告知後，已於10時35分訊問完畢，並立即發監花蓮監獄，刑期至108年5月24日。

傅崐萁今帶著包括棉被、涼蓆等簡單行囊入監服刑，另在箱內也放入幾本佛經及書籍要在獄中研讀，並於稍早表示這8個月期間要讓心靈沉靜，好好讀書充實自己，思考未來如何讓人生更好，也預計出獄後投入3年志工行列，扶濟花蓮弱勢。

傅崐萁今入監報到後，花蓮監獄將先核定身分，再進行健康檢查、配置居住舍房處所，第2天就必須理髮。他因是新收容人，預計將被分發到位於2樓、約2坪大的新收房「義舍」，並與另1名受刑人同住。

法務部矯正署自前年底開始推行「一人一床」政策，傅崐萁在獄中將不用打地鋪睡覺，花監這段期間會先給傅適應期，並調查專長及視考核情形，2個月後才會決定分配到工廠工作，或進行清潔雜役等勞動。

由於受刑人入監後，須經一個月考核才能懇親，一般受刑人與家屬是透過玻璃、電話通話，但因傅的妻子具有立委身分，可申請面對面「特見」。但花監表示，特見也須有特別事由，裁定後才會批准。