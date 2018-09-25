台灣經濟正在往上走！蔡總統：請台商一起看好台灣

總統蔡英文25日出席「世界台灣商會聯合總會第24屆年會開幕典禮」。（記者黃耀徵攝）

2018-09-25 11:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文今天向全球台商表示，從經濟成長率、失業率、台股指數及外銷訂單等各項數據，所有指標和趨勢都顯示「台灣的經濟正在往上走」，而在打造台灣成為「亞洲新創資本匯聚中心」的過程中，台商更是不可或缺的力量，請台商一起看好台灣、推動發展。

世界台商總會第24屆年會現正於台北舉行中，1200名台商聚集回台。蔡總統今天上午出席開幕典禮，致詞時首先感謝台商總會長林貴香，在多次出訪中同行，一起為台灣外交努力。總統說，一直以來，世界各地的台商打下的不只是商場上的江山，還撐開了台灣的國際空間，自掏腰包為台灣的民主與外交認真打拚，「非常謝謝大家的付出」。

總統也向世界台商報告說，台灣持續地在進步，從經濟成長率、失業率、台股指數及外銷訂單等各項數據，所有指標和趨勢都顯示「台灣的經濟正在往上走」，請台商一起看好台灣、推動發展。

總統指出，台灣已經成功吸引國際型企業，包括微軟、Google、思科、亞馬遜等國際級企業，都看好台灣的發展和未來性，選擇加碼投資、擴大在台灣的計畫。另外例如德國西門子、法國達梭、美國洛克威爾、日本三菱等世界級廠商，也已經進駐台中精密機械科技創新園區，拓展合作。

總統也特別介紹台灣正在推動的「新創走廊」，包括林口新創園區、桃園亞洲矽谷、新竹竹科與工研院，一直延伸到台北小巨蛋的科技創業基地。總統強調，透過租稅優惠與創新育成孵化器，盼整合產業資源，幫助更多新創商業模式能快速建立。

總統並提到，台灣已經全面檢視公司法，在法規面和政策面努力，淘汰不合時宜的法規，為企業創造效率與彈性空間。在打造台灣成為「亞洲新創資本匯聚中心」的過程中，總統向台商喊話，「你們絕對是不可或缺的力量」。

總統也承諾，政府將和台商一起並肩努力，創造下一世代的榮景，期待台商讓台灣實力走向世界。

監察院長張博雅、僑委會委員長吳新興、勞動部長許銘春、外交部次長謝武樵、經濟部次長龔明鑫、交通部次長王國材、全國商總代表許舒博等人，與美國在台協會處長酈英傑、越南駐台代表阮英勇、菲律賓和印尼等駐台單位代表均出席開幕典禮。

台商總會今天也特邀前美國副總統錢尼的國安顧問葉望輝，於年會中發表「台灣的前線大使：世界台商」專題演講。