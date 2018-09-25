最後1次？ 魏明仁升五星旗20民眾到場

魏明仁對升旗群眾精神喊話。（記者陳冠備攝）

2018-09-25 10:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕建商魏明仁佔據二水碧雲禪寺改為違建的五星共產寺，建築插上五星旗，每天還會播放中國國歌「義勇軍進行曲」升旗，行徑囂張，彰化縣政府將於明日（26日）進行拆除，魏明仁今日穿上解放軍服寺前進行最後一次升旗，結果沒預料中熱烈，僅來約20名民眾捧場，讓這場升旗典禮在冷清中落幕。

魏明仁昨日在臉書公告要進行最後一次升五星旗，網路反應激烈，可是今日早上8點僅有數名來自中國新住民與魏明仁支持者參加，升旗結束後，魏明仁心情激動的對參加群眾進行精神喊話。

魏明仁說，這是一場具有神聖的歷史意義，我們確信二水基地絕不會被擊倒，二水基地會重起燈塔，並呼口號「中國共產黨萬歲！毛澤東思想萬歲！中華人民共和國萬歲。最後要大家對他有信心，有一日會復興偉大的中國夢，我們回去抵抗敵人，開戰！

魏明仁也怪起同宗的彰化縣長魏明谷，指他用非法手段侵犯破壞，這筆帳會加諸他全身身上，也說，蔡英文對中國吐口水，有一天要吐回來，最後要大家對他有信心，有一日會復興偉大的中國夢，我們回去抵抗敵人，開戰！

對於縣府明日的拆除動作，魏明仁表示，現在是皆敵狀態，狡猾的敵人，躲不過我的眼睛，你們你要跟我玩，全台灣的台獨妖孽沒有一人可以敵得過我，今天你有槍桿子，明天我用槍桿子對付你，你們是我的敵人！

魏明仁穿上解放軍服，率領親中民眾升五星旗。（記者陳冠備攝）

魏明仁向五星旗敬禮。（記者陳冠備攝）

參加升旗民眾約20位。（記者陳冠備攝）