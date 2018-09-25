大環境影響選情？ 賴清德：中南部穩定

行政院長賴清德今日出席立法院院會，就823中南部水災之治水機制進行專案報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-25 09:30

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德今到立法院提出「823中南部水災之治水機制專案報告」，賴揆會前受訪，被問到執政大環境不好是否影響到選情時表示，行政院主要的工作是發展經濟、建設國家，他本身來自台南，目前理解的狀況是中南部的選情算穩定，高雄也一樣穩定。

賴清德強調，他對民進黨高雄市長參選人陳其邁非常有信心，也對過去前高雄市長謝長廷、陳菊團隊打下的基礎非常有信心，對高雄市的市民更有信心。

對於中國近期與梵蒂岡的相關進展，賴清德表示，外交部已有說明，也掌握情況，台灣非常希望能跟梵蒂岡維持穩定關係，會盡各種努力。

此外，對於國民黨立委恐怕在週五對行政院到立院的施政報告進行杯葛，賴清德指出，現在台灣國際情勢嚴峻，美中貿易衝突，中國對台灣也步步進逼，在這種狀況下，國內應該要團結。

賴清德強調，行政院依據憲法到立院做報告備詢，有很多政策是要跟國人報告，也透過立委質詢讓整個行政工作越做越好，對台灣都是實質有幫助，行政院非常期待能夠順利到立院報告，也能夠順利接受立委質詢，大家同舟共濟，讓台灣能夠持續進步。

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