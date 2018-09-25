賴揆今治水報告 藍委不杯葛

行政院長賴清德今日將赴立法院進行治水專案報告，國民黨團書記長曾銘宗表示，治水專案報告是國民黨團所要求，國民黨不會杯葛。（資料照）

2018-09-25 07:12

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德今日將赴立法院進行治水專案報告，立院國民黨團書記長曾銘宗表示，治水專案報告是國民黨團所要求，國民黨不會杯葛，會讓賴揆順利上台報告，但會針對報告內容質詢表達看法。而賴揆本週五的施政報告，因促轉會爭議未解，國民黨恐不會輕易放行。

立院開議後，因為促轉會相關爭議，導致朝野關係緊張，國民黨立委在上週五院會杯葛施政報告，賴清德無法上台，賴揆今將再度赴立院，進行「0823中南部水災之治水機制專案報告」。曾銘宗強調，治水專報是國民黨團在開議前朝野協商提出要求的，今日會讓賴揆上台報告，不會杯葛。

曾銘宗表示，雲嘉南高屏民眾「淹怕了」，但行政院的報告卻有點像「作文比賽」，沒有提出具體解決方案，僅把水患原因歸給存在已久的天然環境，也無說明新編治水預算，恐怕無法讓民眾免除淹水之苦，國民黨團雖會讓賴揆報告，但不會照單全收，會進行質詢表達意見。

曾銘宗指出，國民黨團在今天賴清德進行治水專案報告時，不會特別抗議促轉會事件，但不代表事情就此結束，本週五將進行的施政報告是否會有動作進行杯葛，會視這幾天的發展，再跟黨團成員討論，不太可能像治水專報一樣輕易放行。

為了因應促轉會爭議，國民黨團在立院本會期將「轉型正義及促進人民團結與和解條例草案」列為優先法案，曾銘宗說，民進黨強行進行促轉條例立法，立法太過草率且太針對性，只針對國民黨，沒有處理包含原住民、日據時期的轉型正義問題，因此再度提出該草案，取代現行促轉條例。

曾銘宗說，促轉條例的手段、方法違反程序正義，其實是清算鬥爭，有違憲之虞，必須廢除另立新法實行轉型正義，把事實公開透明、賠償後促進和解，國民黨提的「轉型正義及促進人民團結與和解條例草案」，仍會有促轉會存在，但要用適用新草案。