17友邦穩定！吳釗燮：台梵關係非常好

外交部長吳釗燮。（記者黃耀徵攝）

2018-09-25 06:35

記者呂伊萱、彭琬馨、黃維助／專訪

國際情勢瞬息萬變，惟中國打壓無所不用其極，外交部長吳釗燮接受本報專訪時，闡述我國外交情勢的艱困與契機。吳釗燮強調，目前我17友邦與我關係相對穩定，不需要擔太多心，但外交部時時上緊發條，全面且深入地維繫邦誼。至於外界關切我與教廷邦誼，吳說，台梵關係非常地好，我們對於和教廷間的關係抱持「審慎但不悲觀的態度」。

另外在與美國等理念相近國家的關係上，吳釗燮說，蔡政府理性溫和的路線，鞏固台美之間的互信，使台美互動比他處理過的任何時期都還密切，雙方戰略利益契合，也在印太區域持續緊密合作。

所有外館上緊發條 確保邦交更加深入

問：中國打壓我國際空間更甚，在接連的斷交事件後，部長能否說明外交部門鞏固邦交的作為？外交預算如何重新分配？

答：現在外交狀況的確非常麻煩，我們所有地域司和外館上緊發條，不會放過任何可以增進雙邊感情及關係的做法。比如對邦交國實際需要的反應更加熱切，增加與政要定期往來的頻率和範圍，確保和邦交國的友好關係是全面、深入、互相了解的。和美國等友好國家間的聯繫也更加密切，確保雙方資訊暢通，思考和做法更趨一致。

到目前為止，雖然有幾個國家需要花費更多時間、精力維繫關係，但基本上這17個邦交國關係相對是滿穩定的，不需要擔太多心。

斷交後的確在預算上會有些餘裕，根據地域司評估與各國需要規劃調整。例如最近斷掉一個邦交國（薩爾瓦多）後，原先該地有駐地技術團，附近有個國家提出需求，我方評估後也樂意做此規劃。而今年度亞非司預算調整，範圍不只一個邦交國，也涵蓋非洲和西亞地區的整體工作。我們和史瓦帝尼的確正在洽談許多合作計畫，但多涉及企業合作與銀行貸款的部分，不會增加很多預算。

問：外界有種看法，認為應把所有邦交國的情況均視為警示紅燈來處理，部長認同這種說法嗎？17友邦中哪些是需要更注意的？

答：全數當紅燈的說法有所不當，因為有些國家和我們關係真的很好，真誠以待，如果曉得我們把它當紅燈，只會有反效果。例如我不久前到諾魯參加太平洋島國論壇，可以感受到許多太平洋友邦元首對我們的友好是發自內心的，這種情境下，不能把它當作「有問題」處理，希望大家有所了解。

我做為外交部長，不適合具體指出哪個邦交國需要花更多心力，這樣對邦交沒有任何幫助。例如大家都很關注史瓦帝尼，不過我們關係非常穩固，言談間非常清楚地感受到他們對台灣友誼的真誠，他們感受亦然，我一點都不擔心。

也有許多人認為，中國和教廷簽署教務協議後，可能衝擊我們邦交，但在他們對談過程中，有代表性及決策權力的教廷高層經常性地和我們對話，一再保證協議只涉及主教任命，絕對沒有碰觸台灣議題或是政治外交意涵。也就是說，即使簽署協議，我們和教廷的邦交也不會有立即的影響。台梵關係非常地好，我們對於和教廷間的關係抱持「審慎但不悲觀的態度」。

不應做零邦交假設 邦交無用論不正確

問：外交部有無研判過「零邦交」的可能性或因應方案？部長對「邦交無用論」的看法？

答：我是外交部長，不應該做任何這方面（零邦交）的假設。而對於「邦交無用論」，只要實際處理外交事務，就會了解這種說法是不正確、不確實的。例如只要談論到國際組織WHO、ICAO、UNFCCC等的參與，就脫離不了邦交國的協助。

又例如聯合國議題上，我們全民意志希望參與聯合國，就要靠邦交國幫我們提案、說話，這些是無可取代的。所以怎能說邦交無用？我認為說這些的人，反而應該體會邦交國給我們實際的協助為何。

「多交朋友」是外交部職責所在，邦交關係是外交的一部分，但要做的工作還有很多，例如推動和理念相近國家更全面深入的關係，為我們在國際社會上建立更多友誼。

台美關係不斷進展 比過去任何時期密切

問：台美關係是重中之重，雙方目前的交流情況與成果為何？

答：台美關係的確是不斷在進展中。以我從事台美外交這麼多年來看，現在比以前我處理過的任何時期，都還密切。最近這陣子，美國政府涉及台灣或兩岸關係的公開發表，對我們全部都是正面、沒有負面的，這顯示川普政府對我們的高度支持，也是我們努力經營的成果。進一步說，現在美國政府非常支持台灣的其中一個原因，來自於對我們政府的看法，他們認為目前政府是可預測的、溫和的，也因此願意花更多時間，給予更大程度的支持，讓我們面對國際挑戰時更有實力。

維繫台美友好信任 不會製造意外說法

而有人認為，既然川普政府和美國國會這麼支持我們，所以我們要做這做那。我們外交部將所有建議納入考量，但執行時必須考慮到，美國是我們最重要的盟友、國際社會最有力的友人，我們與美國友好關係的基礎不能被破壞。所謂友好基礎，最重要的就是彼此信任，也就是不能製造讓美方感到強大意外的說法或做法，到目前為止，我們都還在累積、堆疊這份信任。

如果被美方認為我們在製造問題，讓美方牽涉其中、或讓他們處理其他國際問題時，必須分心來處理台灣或兩岸問題，就會讓我們的基礎受到灼傷。我們全力避免這樣的事情，和日本、歐洲等其他理念相近國家的關係，也是如此。

問：在薩爾瓦多與台灣斷交後，美國召回大使等作為，從許多方面來觀察，台美關係是不是產生了一些質變？對於我與邦交國間的關係產生何種影響？

答：台美針對邦交國的確有更深入的對話，而美國協助力道的增強，除了台美間友誼深厚，也是因為雙方利益相互契合。台美合作擴展到我國與友邦關係，這樣的發展對台灣來講是非常好的，鞏固邦交外，我們與美國間的相互往來也多了一個層次。

中美洲地區國家與美國的利益非常深厚，不會因為發生什麼狀況，讓美國變得比較不重要，相反地，美國的影響力仍然非常大。而會不會因為與美國關係不好，就報復台灣？我目前也看不出來會有這種狀況，我們感受到的是，當美國的政策與他們希望追求的不一致時，反而他們會覺得台灣或許可以扮演某些角色。

多層次新南向政策 符合美國印太戰略

問：美國提出印太戰略，台灣有沒有具體的方案回應此戰略？或有無規劃與新南向國家發展更緊密的安全合作關係？

答：美國印太戰略有幾個重要成分，包括民主開放、經貿往來、安全與穩定。台灣最明顯的例子就是新南向政策；在印太廣大地區中，台灣針對其中的重要國家群體推動政策，不僅希望擴大經貿往來，也希望深化人與人之間的往來，以形成一個多重層次的關係，我想這與美國印太戰略本身就是相互契合的。

具體而言，例如台灣透過台美全球合作訓練架構（GCTF），以台灣為基地，美國協助邀請東南亞區域官員和專家到台灣進行培訓，議題包括氣候、環境、公衛、電子商務、婦女賦權、能源安全與人道救援。GCTF可以變成台美和區域國家間合作的架構。

另外，外界可能誤以為印太戰略是要和中國對抗，但其實GCTF或新南向與中國不是零和關係，只是希望台灣能和區域國家建立更多層次的往來，安全則不是新南向重心。