台大校長遴選案僵持拖延 杜紫宸：當心開高走低

針對台大校長遴選案，杜紫宸指出，管中閔（圖）除了透過特定媒體記者放話、到美國香港巡迴演講，接受同溫層掌聲，「似乎並沒有乾脆、清楚的表態，只等著對手出招」。（資料照）

2018-09-24 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕針對台大校長遴選案，工研院前主任杜紫宸今（24）日晚間在臉書發文痛批，前國發會主委管中閔面對教育部強力杯葛反對的回應「令人失望」、質問持續僵持拖延的雙方何時才能「做個了結」，並警告「當心開高走低」。

「以核養綠」公投領銜人黃士修絕食抗議中選會拒收二次補件連署書，後因身體不適遭強制送醫。黃轉述，昨日管中閔前往探視時表示「我們這一輩年紀大了，不知道還能做什麼，你們年輕一代還有未來，不需要犧牲自己的生命，換取他們（民進黨）已經不存在的良知」。

對此，杜紫宸晚間的發文一開始就直言，「看到管中閔對黃士修的『忠告』，我實在是忍不住了」。他表示，過去半年「我們都保持尊重，都在熱切等待」，看管面對教育部的杯葛反對有什麼「高招」，「大家引頸企盼...」，但結果令人失望。

杜紫宸指出，管中閔除了透過特定媒體記者放話、到美國香港巡迴演講，接受「同溫層」掌聲，「似乎並沒有乾脆、清楚的表態，只等著對手出招」。他說，「管的戰略，説到底，和民進黨政府的戰略是一樣的」。

杜紫宸問：「台灣社會、台大學生，為什麼必須『忍耐』這兩造的僵持拖延？八個月還不夠長嗎？能不能『劃個道、做個了結』？你們到底要大家等幾年？」他警告管中閔，「當心開高走低」，「管教授博通古今，不可能不知道葉名琛的歷史定位」。

葉名琛是大清帝國咸豐年間兩廣總督，面對英法聯軍，「不戰、不和、不守、不死、不降、不走」，最後被英軍押到印度加爾各答，據說是絕食而死。