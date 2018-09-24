引喻聖經「浪子回頭」 女爵士江綺雯：教廷不會與台灣斷交

梵蒂岡與中國日前簽署主教任命協議，成為國際焦點；對此我國外交部重申表示，此協議無涉政治外交，更不影響台梵間已邁入第76年的邦交。（法新社）

2018-09-24 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡教會和中國外交部22日同步宣布，雙方已在北京就主教任命問題，正式簽署一項臨時性協議，教宗方濟各也承認北京任命的7名主教的神職合法性。對此，曾被教宗冊封為女爵士的監察委員江綺雯以聖經「浪子回頭」故事引喻，

並認為教廷不會優先考量利益，因此不會和我斷交。

綜合媒體報導，1996年被教廷冊封女性爵士、也是亞洲第一位受封的教友江綺雯受訪表示，梵蒂岡面積雖小僅800多人，但全球的天主教徒高達近12、13億，從牧靈的角度來看，全世界愛天主的人有這麼多，天主也愛祂的子民，所以教廷本身就是愛，「台灣與教廷看待簽署協議的角度上是不一樣的」。

對於教廷、台灣與中國的關係，江綺雯則以聖經中「浪子回頭」的故事為喻，認為教廷這個父親對2個兒子是一樣疼愛的，「天主為愛祂的人所準備的，是眼所未見，耳所未聞，人心所未想到的」，因此她認為，教廷不會和台灣斷交。

江綺雯也提到，從宗教自由的觀點來看，中國到現在仍有迫害教會的情況，外界也不斷有教廷過於讓步的聲音出現，在堅持教會的原則與進入中國照顧更多教友的次序下，她認為這是在教宗方濟各（Pope Francis）的一念之間，「這不是人的分辨，而是仰賴上主的分辨。」

雖然現任大使李世明不是天主教徒，但江綺雯認為，過去曾擔任我駐阿根廷大使的李世明，與尚未成為教宗的方濟各也早就認識，更稱讚李上任駐教廷大使後的努力，是有目共睹的。