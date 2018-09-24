柯市府擬修「吳音寧條款」 段宜康酸：不要只是炒新聞

2018-09-24 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧日前依法拒絕到議會備詢，讓市長柯文哲多次抱怨「她不來，都是我在挨罵」，柯市府打算在《台北市政府投資事業管理監督自治條》增列「吳音寧備詢條款」，再不現身就開罰。對此，民進黨立委段宜康在臉書酸，「希望柯市府修法不是炒新聞」。

段宜康表示，柯市長説要修《台北市政府管理監督自治條例》，他舉雙手支持，因為依法執政才是正辦。現行的「管理監督自治條例」是市政府提案，經市議會議決通過施行的台北市單行法，市政府、市議會、市政府的投資事業，都該依法管理、監督，和接受管理監督。

段宜康指出，現行《管理監督自治條例》第九條規定：「市政府資本額未超過百分之五十之投資事業，其總經理或董事長如係本府權代表，經市議會邀請應列席報告；如二者均非市政府股權代表，由市政府指派股權代表一人列席報告。」

他說，台北市政府在台北農産公司的持股是22.76%，連4分之1都不到，原任董事長陳景峻是「市府股權代表」，而非總經理吳音寧，「所以依法受邀到議會，站在市長旁邊備詢的，當然是董事長。」

段宜康酸，最好市政府和市議會不是只炒炒新聞，明天市政府討論了修正案，趕快送進議會，議會加班也要趕快通過，因為除了北農，市政府在「富邦金控」還有13.11%的持股，派了3席董事，「好想看富邦金的蔡董事長到市議會備詢」！