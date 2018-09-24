林為洲退選效應 楊文科跟進徐欣瑩搶攻林家票

國民黨新竹縣長參選人楊文科（左）今天由無黨籍新埔鎮長林保祿（右）陪同向新埔林姓宗親會拜票。（圖由楊文科陣營提供）

2018-09-24 16:59

［記者黃美珠／新埔報導］繼民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩日前趁柯P來訪，展現她已獲不少竹北林姓宗親支持。國民黨的縣長參選人楊文科今天也由同額拚連任的新埔鎮長林保祿陪同，出席新埔林姓宗親會會員大會，他細數自己過去公職生涯中跟林家的淵源，爭取林姓宗親支持，以跟徐欣瑩互別苗頭。

他昨天到達大會現場，致詞時先感謝該黨立委林為洲顧全大局退選，接著再以林保仁丶林光華兩位前縣長服務縣府時，他分在縣府和竹科管理局效力，因此向林姓宗親拍胸脯，認為自己不僅有能力、也有經驗，是接棒兩位林姓「資深」縣長建設新竹縣的首選。

楊文科說，他敢這樣打包票，主要是1977年林保仁任縣長時他回到縣府服務，那年竹科才萌根開發。

而在林光華擔任縣長時，他是科管局營建組長，相關園區擴張、都市計畫擬訂，以及攸關竹縣非常關鍵的縣治2、3期，璞玉計畫、高鐵特定區等，把新竹縣推升到嶄新境界的時候，他恰巧都躬逢其盛。

楊文科也提另名「林姓宗親」、就是前台灣省主席林政則！因為林政任省主席時他是中科科管局局長。

因凍省，中興新村週邊環境多接洽中科協助，中興新村後方的草屯虎山步道，就是他與林政則合作完成的。

此外，他也肯定林保祿擔任鎮長提出多項新埔鎮的發展願景，讓時任縣府秘書長、副縣長的他，也有機會為新埔的前景貢獻幾分心力。