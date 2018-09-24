時力被指罵柯又想合作 黃國昌：迄今沒有任何合作討論

時代力量黨主席黃國昌表示，媒體轉述的內部人士來源不明，面對惡意挑撥與見縫插針，不願隨之起舞。（資料照）

2018-09-24 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲陣營傳出有「內部人士」不具名表示，時代力量必須打定主意，不能一邊考量台獨與金主的壓力，一邊罵柯文哲卻又想合作，不然「一席都不會上」。對此，時代力量黨主席黃國昌表示，媒體轉述的「內部人士」身分不明，面對惡意挑撥與見縫插針，不願隨之起舞。

黃國昌今（24）日透過臉書發文，稱收到媒體提問有關柯陣營放話的傳聞，認為這種媒體轉述的「黨政高層」、「內部人士」放話，無法確認發話者是否真實存在，也找不到對言論負責的人，而這種「來源不明的搬弄是非」、對言論不負責的「惡劣媒體操作」，就是過去舊政治烏煙瘴氣的主因之一，拉低公共討論的品質，傷害台灣民主。

黃國昌強調，至今未與柯文哲有過任何有關合作的討論，不願隨著來源不明的惡意挑撥與見縫插針而起舞。同時也數度表明願與柯文哲進行公開對談，共同討論如何開展台灣的新政治，比起一時的選舉，如何打破藍綠高牆、掃除貪腐黑金、解決年輕人困境，以及如何使台灣成為正常國家，才是人民關心的事。

黃國昌也反批，更不可能被什麼「金主」綁架，因為自己「不知道得罪多少大財團」，如果有大金主存在，時代力量就不會這麼窮。