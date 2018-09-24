中秋假期衝老街直播 蘇貞昌化身新北觀光大使

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天前往三峽老街掃街拜票，並開直播與網友分享。（圖由蘇貞昌競選辦公室提供）

2018-09-24 16:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌於中秋連假期間在新北市各地「趴趴走」，開直播與選民互動。繼日前到八里、九份、金山老街後，今天（24日）蘇貞昌前往三峽老街，受到民眾熱烈歡迎，有住戶感謝當年蘇貞昌保留老街，讓遊客看到古色古香的街景。

蘇貞昌今天至三峽老街掃街拜票，並開直播與網友分享，因中秋連假，老街吸引許多來自新竹、台中、屏東、高雄及新北各區遊客，民眾捕獲「野生蘇貞昌」，都熱情地爭相合影留念，有居民見蘇貞昌來，立刻從家裡衝出來握手，說「這條老街就是蘇貞昌留下來的，現在才能吸引這麼多民眾前來觀光。」

蘇貞昌表示，當年他力主保留三峽老街，逐戶說服，現在才能讓全台灣、全新北的人都能來觀光，看到三峽的美麗。蘇貞昌並推薦三峽當地美食「金牛角」，希望大家都來品嘗美味。

最後恰逢廟宇遊行隊伍前進，蘇貞昌在外頭簡單介紹三峽祖師廟歷史，他並承諾，未來會再到三峽直播，詳細介紹三峽的人文風土民情。

蘇貞昌不時邀遊客入鏡，一同祝賀網友們「中秋節快樂！」他說，之後將繼續在各地衝衝衝、開直播，希望大家一起支持、一起參與，為新新北努力。