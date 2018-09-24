想合作就要「一言堂」？林濁水批柯P：放話粗魯又傲慢

外傳台北市長柯文哲陣營放話，時代力量想合作就不要猶豫，否則最後可能連一席議員都選不上。（資料照）

2018-09-24 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量日前頻邀請台北市長柯文哲與柯幕僚為自家議員參選人站台，但時力立委林昶佐除多次表示從未認同柯的「兩岸一家親」論點，也批評柯的「綠卡說」，時力「拉柯又批柯」引起議論；此時柯陣營放話，時力想合作就不要猶豫，否則最後連一席都選不上。對此，前立委林濁水怒批柯陣營，「話放得太粗魯、太傲慢」。

林濁水今在臉書質疑，親民黨一邊喚兩岸一中，一邊想要和柯文哲合作，那為什麼柯還去站台？另外，柯文哲之前也長期跟民進黨合作，如今卻這樣對待時代力量，「這有沒有雙重標準？」

針對柯陣營警告時代力量猶疑合作一事，最後恐怕連一席也選不上一事，林濁水則認為，柯陣營居然認定時代力量毫無自己的群眾基礎，只能投靠柯文哲才能當選，這話太傲慢，「傲慢還其次，傲慢到失去看清事實的能力」。他提醒柯陣營，是柯文哲乘著白色力量崛起，而非柯文哲創造白色力量。

林濁水指出，希望這些言論都是柯文哲的跟班在放話，而不是柯文哲本人真的「走鐘」；他再提醒柯文哲，如果只能一言堂才能合作，那柯片面定下的認同規則，要人同框，這是合作還是當跟班？還算民主嗎？