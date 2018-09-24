侯友宜體驗剉冰 自曝兒時曾賣枝仔冰

國民黨新北市長參選人侯友宜今天拜訪板橋區「何家古制秘糖」，體驗製作剉冰，並品嘗成品。（記者賴筱桐攝）

2018-09-24 15:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天拜訪板橋區「何家古制秘糖」，體驗製作剉冰，並品嘗成品，大讚店家用料實在。他說，小時候曾向糖廠批發枝仔冰販售，1支1毛錢，「很好賺！」

今天是中秋節，侯友宜拜訪嘉義同鄉開在板橋的冰店，「何家古制秘糖」冰甜品鋪老闆何陞鴻為嘉義人，他支持侯友宜，並掛上「厚友誼」布條成為「厚友誼小站」。

侯友宜在老闆帶領下，現場製作一碗紅豆芋圓湯，在攝影機前大啖甜品，他大口喝下甜湯，稱讚紅豆甘甜入味，芋圓Ｑ彈有嚼勁，吃得出濃厚的芋頭香氣，糖水味道不死甜。

侯友宜提到，中秋節人團圓，芋圓、粉圓也有象徵圓滿、團圓的概念，很多中南部北上打拚的「出外人」，為了生活無法回家過節，但要記得打電話給長輩，祝福家人平安健康。

隨後侯友宜體驗製作剉冰，添加自己喜歡吃的配料，變成滿滿一大碗冰品，一旁媒體開玩笑說：「你這樣老闆會虧錢。」他回答說：「做生意還怕別人吃嗎？」現場笑成一團。

侯友宜回憶起以前小時候曾向糖廠批發枝仔冰販售，當時1支只有1毛錢，「很好賺！」但他是有空才去賣，不是為了賺錢維持家計。