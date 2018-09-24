防範共軍攻擊 陸軍編16億6千萬新建基地

2018-09-24 14:59

〔記者羅添斌／台北報導〕為防範遭到共軍可能採取的猝然攻擊，有效疏散保存戰力考，軍方官員今天指出，陸軍司令部決定投入16億6千萬元經費，將分別在台東豐年基地新建新的陸航直升機基地，以及台中清泉崗基地內設立陸航直升機的新式棚廠，屆時AH64E阿帕契及AH1W超級眼鏡蛇等各型攻擊直升機都將2駐兩處基地。

官員指出，根據已送交立法院的108年度國防部公開預算書顯示，陸軍要在陸航台東豐年基地新設各型陸航直升機的機訓場，投資金額達到9億3363萬2千元，108年度起至112年度前完成。

官員表示，陸航台東豐年基地完成後，包括阿帕契及超級眼鏡蛇等型攻擊直升機可以運用花東縱谷地形，因應遭到共軍猝然攻擊時的緊急疏散並且保持戰力；此外，因應未來災害防救需求，新建基地未來可以做為軍方救災的前進指揮所，以發揮救災指揮功能。

在台中清泉崗基地部分，依據明年度的公開預算書顯示，投入預算經費為7億2967萬5千元，同樣為明年度起，至112年完成。

官員表示，目前陸航的AH1W超級眼鏡蛇攻擊直升機已經進駐台中清泉崗基地一段時間了，但都是借用空軍的棚廠使用，明年起在清泉崗基地進行設施新建工程後，可以使各型陸航直升機有更適當的儲放空間，確保裝備維護效能，並縮短保養人員檢修時效。