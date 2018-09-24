支持「機師國育」 小英走訪台東安捷飛航訓練基地

2018-09-24 14:35

［記者陳賢義／台東報導］支持「機師國育」，帶領「台灣小鷹」展翅高飛，總統蔡英文今走訪安捷飛航訓練中心位於台東的訓練基地，強調如安捷這樣的訓練基地，可以留住更多每年送出國的人才，甚至爭取鄰近國家機師來受訓，有助於台灣航太產業的完整發展。

蔡英文今午由立委劉櫂豪等人陪同前往，除慶賀安捷成立滿4年，也勉勵受訓學員，勇敢朝夢想前進。

蔡英文表示，台灣在民航機部分還有很大的發展潛力，而以台東的條件，應該可以考慮發展機師培育的產業，像安捷這樣的訓練中心，可以留住更多每年送出國的人才，甚至爭取鄰近國家，例如新南向國家機師來受訓，有助於台灣航太產業完整的發展，而且創造出更多的就業機會，特別是在台東有足夠的飛行環境，可以用來訓練飛行員。

劉櫂豪則表示，這幾年來有更多相關產業在台東這塊土地打造屬於自己的天地，期待在政府跟民間攜手合作，將台東這片蔚藍的天空發展出更多可能性，創造更大的經濟產值。

安捷創辦人高健祐表示，機師國育的願景，就是要建立台灣豐沛的自主訓練能量，創造高優質的訓練環境，培育質量兼具的飛行員；總統願意站在政府的高度，表達對機師國育的支持，肯定讓許多人感到振奮，這不只是讓更多立志學飛的台灣年輕人看到希望，對求才若渴的航空公司而言，更是注入一劑強心針。

高健祐說，落實機師國育，不僅可為產業舉才，還可為新南向政策注入新動能，也為民航人才訓練園區奠定基石，期望政府整體考量航太產業發展，未來可以加強民航人才訓練產業的布局，為台灣催生更多、更優質的人才，打響台灣飛航訓練產業的國際名聲。

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