到台東輔選 蔡英文讚劉櫂豪真性情

總統蔡英文（後排中）今天到台東輔選台東縣長參選人劉櫂豪（左四），首站到救星教養院關懷院童。（記者黃明堂攝）

2018-09-24 13:32

［記者黃明堂／台東報導］總統蔡英文今天到台東輔選民進黨台東參選人劉櫂豪時表示，劉櫂豪當台東縣長可以增進中央與地方的合作，她也會更常來台東，一起解決台東長期以來的問題。

蔡英文今天在台東與劉櫂豪關懷救星教養院，與百工百業過中秋，並參訪安捷航空。

蔡英文推崇劉櫂豪勤走基層，她在還沒當總統時，有次到台東經過加油站上廁所，員工看到她竟然叫「劉櫂豪」，可見劉櫂豪的朋友很多。

蔡英文也讚揚劉櫂豪「很會講」，通常她或行政院長下鄉視察時，都是總統或院長的講話最重要，但到台東，卻是劉櫂豪的講話最重要，很有感情，也很真性情。

蔡英文說，今天到台東，聽到了很多台東長期以來的問題，有些是中央政策問題，有些是地方執行問是，有些是中央與地方合作的問題，如果劉櫂豪當台東縣長，一定可以充分掌握地方問題來向中央反映，中央也更能體會地方問題所在。

蔡英文說，過去她與劉櫂豪走遍各鄉鎮，如果劉櫂豪當台東縣長，她會更常來台東，到每個鄉鎮，解決長期的問題。

劉櫂豪說，今天是中秋節，所以沒有慷慨激昂的造勢，他回憶30年前的中秋節沒有烤肉，大家在海邊撿石頭圍圈圈，那是美好單純年代。他說，父親如果在世，一定訝異這位內向的兒子，交那麼多族群的好朋友，而且結合志同道合者為土地做小小奉獻，就算是很小一步，也值得奮勇向前。