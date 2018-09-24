為土地公服務 盧秀燕也開心

北屯區四民里集福祠已取得合法寺廟登記。（盧秀燕競選總部提供）

2018-09-24 12:48

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北屯區四民里集福祠的土地原本為國有地，無法辦理寺廟登記，國民黨台中市長參選人盧秀燕8年前出面協調，讓集福祠申購土地，並在今年5月7日取得合法寺廟登記證。集福祠在中秋節前慶祝完成合法程序，特別邀請盧秀燕到場，盧秀燕說，很榮幸也很開心能為土地公服務。

集福祠是四民里街頭（古稱頂街）的土地公廟，位於四張犂老街區的心臟地帶。據「寺廟台帳」記載，集福祠創立於清朝道光5年（西元1825年）10月15日，距今已有193年。石鑿的老香爐有「集福祠光緒」的鑄刻痕跡，足見歷史之悠久。當地俗語說「頂街有伯公，四民有福氣」。

盧秀燕表示，集福祠歷史悠久，過去長期沒有合法，讓四張犂一帶居民多年來都很困擾，由於集福祠土地屬於財政部管轄的國有地，當初四民里里長江麗慧、集福祠主委林坤炳及市議員陳成添找她尋求協助，她很榮幸也很開心能為土地公服務，也成功與國有財產署協調，四民里集福祠終於能有自己的土地，進而能通過合法寺廟登記，她感到欣慰。

江麗慧指出，四民里集福祠由眾人齊心努力，歷經8年時間，從籌組籌備會，向國有財產署申購土地，建物的合法申請，財產的移轉到寺廟登記的申請等。每一過程皆是困難重重，但慶幸都能有貴人及時相助而化解困難，終於在今年5月7日取得合法寺廟登記證。

林坤炳也說，過去都用傳統的模式跟組織來傳承土地公的香火，隨著都市發展，要長久傳承必須合法持有土地，8年前申請要買土地時，困難重重，後來幸好有盧秀燕協調，陪同廟方溝通奔走，才能讓此案順利進行。